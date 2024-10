Ein defensiv desaströser FC Bayern hat beim schmerzhaften Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski eine Fußball-Lehrstunde der bittersten Art erteilt bekommen. Raphinha deckt die Schwächen der Bayern-Defensive schonungslos auf.

Nach der 1:4 (1:3)-Klatsche beim FC Barcelona mit dem einstigen Münchner Erfolgsduo steht der Rekordmeister in der Königsklasse mit dem Rücken an der Wand. Um die K.o.-Runde als Zwischenstation auf dem Weg zum "Finale dahoam 2.0" noch erreichen zu können, müssen jetzt Siege in Serie her.

Umjubelter Matchwinner der eiskalten Flick-Elf war Kapitän Raphinha mit einem Dreierpack (1., 45., 56.). Das gelang in der Champions League gegen die Bayern zuvor nur Roy Makaay, Sergio Agüero und Cristiano Ronaldo. Auch Lewandowski (36.) traf, das Duell der Ausnahmestürmer endete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Harry Kane (18.) 1:1.

Nach nur drei Punkten aus drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am 6. November gegen Benfica Lissabon zum Siegen verdammt. Flicks Barca hat sechs Zähler - und sich vom Bayern-Fluch befreit: Nach sechs Pleiten in Serie, darunter ein 2:8 gegen Flicks Bayern 2020, war es der erste Erfolg über die "Schwarze Bestie" seit Mai 2015.

"Kompakt sein, miteinander sein", forderte Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff bei DAZN. Doch schon das 1:0 für Barca lieferte ein Musterbeispiel dafür, wie Kompanys Bayern zu knacken sind: Lewandowski zog "Manndecker" Dayot Upamecano in die eigene Hälfte, hinter dem Franzosen ging ein 50 Meter tiefer Raum auf, in den Raphinha stieß. Joshua Kimmich, als Absicherung eingeplant, kam nicht hinterher und der Brasilianer vollstreckte alleine vor Manuel Neuer.