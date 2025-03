Am Donnerstag und Sonntag spielt Yamal mit Spanien im Viertelfinale der Nations League gegen die Niederlande ( Do., ab 20:45 Uhr im Liveticker ). Zur Nationalmannschaft reist er mit dem Rückenwind aus spektakulär erfolgreichen Wochen mit dem FC Barcelona . Aber auch mit Nebengeräuschen durch einen Vertragspoker und Interview-Aussagen, die aufhorchen lassen.

Lamine Yamal mit Ansage: "Wir sind die Favoriten"

Damit nicht genug: In der Champions League führe laut Yamal aktuell kein Weg an Barca vorbei: "Wir sind die Favoriten in der Champions League. Nach der Ligaphase habe ich gesagt, dass Liverpool der Favorit sei, weil sie in der Phase Erster waren. Aber jetzt wo sie draußen sind, sind wir es."

Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Unter Trainer Hansi Flick sind die Katalanen seit Wochen in Topform. Gemeinsam mit Robert Lewandowski und Raphinha bildet Lamine Yamal das derzeit wohl beste Offensiv-Trio der Welt.

Auch bei Yamal selbst läuft es: In 38 Pflichtspielen für Barcelona kommt er in dieser Saison auf bislang 13 Tore und 17 Vorlagen. Beim wichtigen 4:2 im Liga-Topspiel gegen Titelkonkurrent Atletico Madrid am vergangenen Wochenende traf Yamal zur Führung in der Nachspielzeit. Auch zuvor im Champions-League-Achtelfinale gegen Benfica gelangen ihm ein Tor und ein Assist.

Nach der furiosen Europameisterschaft 2024, in der Yamal als damals noch 16-Jähriger zum jüngsten Spieler und jüngsten Torschützen der EM-Historie geworden ist, ist von einem Formtief nichts zu spüren.