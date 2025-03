Das legt nicht nur die Trikotnummernliste des Kaders nahe, die der DFB zwei Tage vor dem wichtigen Hinspiel im Nations-League-Viertelfinale in Mailand veröffentlichte. Der 34-Jährige hat das Ausscheidungsrennen gegen Alexander Nübel also gewonnen und wird beide Spiele gegen die Squadra Azzurra absolvieren.

Was aber, wenn dies nicht gelingt? Was, wenn die Torwartposition in Nagelsmanns hochambitioniertem Erfolgsplan eine wackelige Variable bleibt?

Ter Stegen in der Pole - Neuer lauert

Das erschwerte die Planungen des angestrebten Umbruchs in der Nationalmannschaft und so einigte man sich nach einigen Gesprächen schließlich auf den Rücktritt, den der Torwart schließlich am 21. August 2024 verkündete.

Mittlerweile hat Neuer seine Karriere mindestens Mal um "one more year" verlängert. Das große Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ist also – rein terminlich – wieder in Reichweite.

Das allerdings bedeutet nicht, dass Neuer auch dabei sein wird.

Nagelsmann hat sich für den Weg mit ter Stegen entschieden. Der Kapitän des FC Barcelona hält alle Trümpfe in der Hand.

Sollte er aber – nach seiner schweren Verletzung – Probleme geben und der Bundestrainer sein großes Ziel vom Titel in Nordamerika in Gefahr sehen, könnte es zu einem Umdenken kommen.

Die öffentlichen Rufe nach einem Comeback des beliebten Bayern-Torwarts dürften in diesem Fall zumindest zunehmen.