Real Madrid: Xabi Alonso hat die Mannschaft einfach nicht im Griff - Kommentar

Mit großen Vorschusslorbeeren wurde Erfolgscoach Xabi Alonso im Sommer bei seiner alten Wirkungsstätte in Madrid empfangen. Ein paar Monate später sieht die Welt ganz anders aus. Der Trainer hat seine Stars nicht im Griff. Ein Kommentar. Von Leon Kerninger Die 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo darf getrost als neuer Tiefpunkt bezeichnet werden. So groß die Vorfreude auf die Ära Xabi Alonso bei Real Madrid war, so groß ist nur wenige Monate später die Ernüchterung. Nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Spielen stehen zu Buche. Eine mehr als ungewöhnliche Bilanz für die erfolgsverwöhnten Königlichen. Alonso, der mit Leverkusen noch ungeschlagen durch seine erste komplette Bundesliga-Saison Richtung Meisterschaft marschierte, steht in der Champions League nun ausgerechnet gegen Manchester City (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker) vor einem Schicksalsspiel.

Spanische Presse: "Das Bernabeu wird panisch" Die Presse hat ihr Urteil über seine lustlosen Stars längst gefällt. Kylian Mbappe und Co. seien "ein lustloser, uninspirierter Haufen", so die "Marca". Und weiter: "Madrid ist verloren!" Die "AS" schreibt: "Das Bernabeu wird panisch." Alonsos Anteil an der Krise ist groß. Der 44-Jährige hat schlicht (noch) keinen Zugriff auf sein Starensemble gefunden. Die Leistungen sind zu sehr von der Tagesform einzelner Spieler abhängig, eine klare Handschrift des Trainers fehlt. Noch schlimmer: Intern soll längst ein Aufstand gegen ihn toben.

