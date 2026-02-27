Das Regionalliga-Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem Halleschen FC führt zu einem Polizei-Großaufgebot. Ein Klub-Verantwortlicher spricht von einer "sehr speziellen Ausgangslage".

Polizei-Großaufgebote sind im Fußball keine Seltenheit - wohl aber, wenn es sich um ein Viertliga-Spiel handelt.

Am Sonntag treffen in der Regionalliga Nordost BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC aufeinander. Laut der "Bild" plant die Polizei, mehrere Hundertschaften einzusetzen - möglicherweise plus Wasserwerfer und Pferdestaffel.

"Es ist eine sehr spezielle Ausgangslage und das Thema Sicherheit schwebt so ein bisschen über allem", sagt HFC-Sportchef Daniel Meyer.

Die heftigen Ausschreitungen beim Hinspiel Mitte September beschäftigen vor dem Rückspiel in Leutzsch weiterhin alle Beteiligten. Beide Vereine, die im Nachgang zusammen mehr als 50.000 Euro Strafe zahlen mussten, erhielten die Auflage, ein gemeinsames Sicherheitskonzept zu erarbeiten.