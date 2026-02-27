BVB
Borussia Dortmund: Niko Kovac von drei Premier-League-Vereinen umworben?
- Veröffentlicht: 27.02.2026
- 10:54 Uhr
Der Vertrag von BVB-Trainer Niko Kovac endet im Sommer 2027. Drei Top-Vereine aus der Premier League sollen an ihm interessiert sein.
Schlechte Stimmung trotz vieler Punkte.
Borussia Dortmund hat genauso viele Zähler auf dem Konto wie zum gleichen Zeitpunkt der Meistersaison 2011/2012. Dennoch herrscht nach dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo Krisenstimmung.
Im DFB-Pokal ist der BVB schon längst ausgeschieden. In der Bundesliga beträgt der Rückstand vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) acht Punkte. Eine weitere titellose Saison ist somit wahrscheinlich.
Das Wichtigste in Kürze
Der Vertrag von Trainer Niko Kovac endet im Sommer 2027. Und es scheint keineswegs sicher zu sein, dass er sein Arbeitspapier verlängert.
Nach Informationen der "Bild" soll es aus der Premier League starkes Interesse an Kovac geben.
Interesse von Tottenham, Manchester United und Chelsea?
Im Verlauf der Saison hätten sich mit Tottenham Hotspur, Manchester United und dem FC Chelsea gleich drei Topklubs intensiver mit ihm beschäftigt – seine taktische Vielseitigkeit kommt auf der Insel offenbar bestens an.
Auch der Trainer selbst kann sich einen Wechsel nach England mittelfristig gut vorstellen, heißt es.
Derzeit soll er sich zwar voll und ganz seiner Aufgabe beim BVB verbunden fühlen, doch die Vereinsführung wäre laut dem Bericht gut beraten, ihm deutlich zu signalisieren, dass sie langfristig auf ihn baut.
