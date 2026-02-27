- Anzeige -

Der Vertrag von Trainer Niko Kovac endet im Sommer 2027. Und es scheint keineswegs sicher zu sein, dass er sein Arbeitspapier verlängert. Nach Informationen der "Bild" soll es aus der Premier League starkes Interesse an Kovac geben.

