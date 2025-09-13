Grund dafür sind die neuen grauen Auswärtstrikots des BVB, die beim Anhang für heftige Kritik sorgen - auch am Rande der Begegnung in Heidenheim.

Obwohl Borussia Dortmund am Samstagnachmittag einen letztlich verdienten 2:0 (2:0)-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim einfuhr, schieben die Fans Frust.

Bei Borussia Dortmunds Fans sorgt das Auswärtstrikot für heftige Kritik. Diese wurde auch während des 2:0 (2:0)-Auswärtssieges in der Bundesliga in Heidenheim geäußert.

BVB mit dem "grausamsten Trikot der Liga"?

"Das grausamste Trikot der Liga", stand auf einem riesigen Transparent der BVB-Fans in Heidenheim, auf einem anderen: "Borussia bleibt schwarzgelb". Auch "Grau bleibt im Leben alle Theorie" war auf einem Banner im Gästeblock zu lesen.

Zuvor war das Trikot schon in den sozialen Medien kontrovers diskutiert worden. Allerdings war der Onlineshop der Schwarz-Gelben kurz nach der Präsentation nur durch eine Warteschlange erreichbar.

Sportlich ließ Dortmund in Heidenheim hingegen nichts anbrennen. In langer Überzahl trafen Serhou Guirassy und Maximilian Beier zum letztlich verdienten 2:0-Erfolg.

Saisonübergreifend ist die Elf von Trainer Niko Kovac nun schon elf Partien in Folge ungeschlagen, konnte sich durch das starke Finish in der Bundesliga zuletzt noch für die Champions League qualifizieren.