Der FC Bayern München hat durch einen souveränen Sieg im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen den Hamburger SV die Erfolgsserie gegen die Hanseaten ausgebaut.

Für den FC Bayern München lief es auch am 3. Spieltag der Bundesliga wunschgemäß. Der amtierende Meister hat im dritten Saisonspiel den dritten Sieg eingefahren und das auch noch sehr deutlich.

Die Münchner schlugen den Hamburger SV mit 5:0 (4:0) und konnten damit auch die eigene Erfolgsbilanz gegen den Aufsteiger ausbauen.

Es war der zehnte Heimsieg des FC Bayern in Folge gegen die Hanseaten seit dem 2:2 aus der Saison 2008/09. Insgesamt erzielten die Münchner bei den Heimspiel-Erfolgen gegen den HSV 56:3 Tore - im Schnitt also 5,6 Tore pro Spiel gegen HSV.