TSG Hoffenheim als Beispiel: Ex-Kreisligist drängt in den Profifußball

Eintracht Hohkeppel drängt in den Profifußball. Eintracht wer? 2015 kickte der Klub noch in der Kreisliga. 2024 gelang der Aufstieg in die Regionalliga. Vieles erinnert dabei an die TSG Hoffenheim. Von Justin Kraft In den 2000er Jahren war der SV Eintracht Hohkeppel eine Fahrstuhlmannschaft. Immer wieder pendelte der Klub zwischen der untersten Spielklasse, der Kreisliga C, und der Kreisliga B. 2014 gelang der Aufstieg in die Kreisliga A, 2016 stieg man in die Bezirksliga auf. Nach einigen Jahren dort ging es 2020 in die Landes- und 2022 in die Verbandsliga, wo 2024 der Aufstieg in die Regionalliga West gelang. Heute ist Hohkeppel also Viertligist – und nur noch einen Aufstieg vom Profifußball entfernt. Ein Fußballmärchen? Nicht ganz. Vieles an der rasanten Entwicklung erinnert an die TSG Hoffenheim. Auch in Hohkeppel gibt es einen Mäzen mit großer Heimatverbundenheit.

Im Kader der Eintracht stehen Ex-Profis und bekannte Namen. Die Erwartungshaltung und der Anspruch sind enorm. Und doch scheint der Weg in die 3. Liga noch weit zu sein. Es ist eine kuriose Geschichte zwischen Erfolg und Größenwahn.

SV Eintracht Hohkeppel: Der heimatverbundene Mäzen Ermöglicht wurde die Erfolgsgeschichte durch Hakan Ekmen. Der 48-Jährige ist Präsident und Geldgeber. Ekmen war viele Jahre CEO einer global agierenden Unternehmensberatung. Wie viel Geld er tatsächlich in den Klub investiert hat, ist unbekannt. Über den Etat sagte Ekmen dem "kicker" im vergangenen Sommer: "Er ist nur halb so hoch wie alle behaupten. Am Ende liegen wir irgendwo im Mittelfeld." Transfers von höherklassigen Spielern oder gar Ex-Profis sind jedoch an der Tagesordnung. In Hohkeppel spielen unter anderem Nils Teixeira (34, insgesamt 110 Zweitliga-Einsätze für den FSV Frankfurt) und Richard Sukuta-Pasu (34, insgesamt 37 Bundesliga-Einsätze und 111 in der 2. Bundesliga).

Es ist selbsterklärend, dass diese Spieler nicht aus Nächstenliebe in einem Dorf mit knapp über 500 Einwohnern kicken. Auch wenn die Nähe zum rund 30 Kilometer entfernten Köln sicher hilft. Ekmen allerdings kauft man ab, dass er diesen Verein aus Heimatliebe unterstützt – unabhängig davon, wie man zu solchen Projekten generell steht. "Ich habe über 1.000 Spiele für diesen Verein absolviert und 2016 den Aufstieg in die Bezirksliga miterlebt", wird der Präsident vom "kicker" zitiert: "Ich stamme aus ärmlichen Verhältnissen und diese Zeit hat mich Demut gelehrt. Das ist der Grund, warum ich bis heute nur eine Mahlzeit pro Tag zu mir nehme."

Größenwahn auf dem Weg nach oben? Die Ziele sind ambitioniert, sagt man in Hohkeppel. Von außen wirken sie beinahe größenwahnsinnig. Gerade in der Regionalliga West angekommen, soll es möglichst schon in der aktuellen Saison in den Profifußball gehen. "Wir wollen die Liga bereichern und streben den maximalen Erfolg an", erklärte Trainer Mutlu Demir vor der Saison: "Wir spielen immer auf Sieg." Nach nur sieben Spieltagen wurden Demir und die Eintracht bereits von der harten Realität eingeholt: Vier Niederlagen, zwei Unentschieden, nur ein Sieg und damit fünf Punkte. Bedeutet: Abstiegsplatz. Elf Punkte trennen den ambitionierten Aufsteiger bereits vom ersten Platz, der zum Aufstieg berechtigt. Der Qualitätsunterschied war in nahezu allen Partien eindeutig. Statt aber die Ziele nach unten zu korrigieren, zog man Konsequenzen. Demir wurde freigestellt. "Wir haben zu wenige Punkte und die Leistungen sind auch nicht gut", erklärte Sportchef Kevin Theisen dem Magazin "RevierSport". Der neue Trainer steht auch schon fest: Iraklis Metaxas. Der Deutsch-Grieche war bereits Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft des DFB sowie von Griechenland, sammelte zudem Erfahrungen beim SC Freiburg, dem FC Augsburg, dem VfL Bochum und Darmstadt 98. Zuletzt trainierte er den griechischen Erstligisten Asteras Tripolis. Sein Debüt für Hohkeppel endete mit einem 0:1 bei Rot-Weiß Oberhausen. "Der neue Trainer weiß genau, was wir vorhaben: Wir wollen aufsteigen", bekräftigte Theisen rund um den Trainerwechsel das vor dem Saisonstart bereits ausgegebene Ziel. Notfalls müssen eben Wintertransfers her.

Anzeige Neues Stadion soll her Dass Geld die geringste Sorge des Aufsteigers ist, wird auch an den Stadionplänen deutlich. In den vergangenen Jahren absolvierte man die Heimspiele im "Achim Lammers Waldstadion" – wobei Stadion hier ein sehr großzügiger Begriff ist. Rund 2.000 Leute sollen hier Platz haben. Tribünen gibt es allerdings nicht. Auf einem kleinen Rasenhang machten es sich Zuschauer gern mal auf Klappstühlen gemütlich. Regionalliga-tauglich war das "Stadion" entsprechend nicht. Deshalb suchte man nach einer Ausweichmöglichkeit, die man schließlich beim Ligarivalen 1. FC Düren gefunden hat. Für Ekmen kein Zustand, der dauerhaft herrschen soll. Der heimische Kunstrasenplatz soll in ein tatsächliches Stadion mit mindestens 2.500 Plätzen und einem separaten Gästebereich umgebaut werden. Schätzungsweise 1,75 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. "Wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Gemeinde", sagt Ekmen: "Denn am Ende ist Regionalliga-Fußball in Hohkeppel ja auch eine tolle Werbung für Lindlar."

