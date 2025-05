Nach dem 2:2-Unentschieden in Heidenheim geht es nun im Rückspiel der Bundesliga-Relegation in Elversberg um Aufstieg bzw. Klassenerhalt. So verfolgt ihr das Rückspiel live im Free-TV in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Es ist Crunchtime im Kampf um das letzte Bundesliga-Ticket für die Saison 2025/26! Im Rückspiel der Relegation kämpfen die SV Elversberg und der 1. FC Heidenheim um Aufstieg bzw. Klassenerhalt.

Das Hinspiel am Freitagabend bot beim turbulenten 2:2-Unentschieden in Heidenheim schon einiges an Unterhaltung. Zunächst gingen die Gäste aus dem Saarland mit 2:0 in Führung, doch Heidenheim ließ sich nicht hängen.