SV Elversberg: Kein Bahnhof, kein Rathausbalkon - aber eine Verbindung zum FC Bayern München

Die SV Elversberg könnte eine schon jetzt sensationelle Saison in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) mit dem Aufstieg krönen. Was würde da auf die Bundesliga zukommen? Von Marcus Giebel Viel fehlt nun wirklich nicht mehr. Nur noch der finale Schritt. Damit ab Spätsommer zwischen der A8 und der 13.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg regelmäßig Bundesliga-Fußball gespielt wird. Denn dort steht das Stadion der SV Elversberg, die die Zweitliga-Saison beinahe sensationell auf Platz drei beendete. Vor weit höher eingeschätzten Klubs wie Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 oder dem 1. FC Nürnberg. Von Hertha BSC und Schalke 04 ganz zu schweigen. Nun steht nur noch der 1. FC Heidenheim, Gegner in der Relegation (Donnerstag und Montag live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App), der Vollendung des kleinen Fußballwunders im Weg. Klar ist schon jetzt, dass die beiden Partien keine wie jedes andere Entscheidungsspiel werden. Das fängt schon mit der Anreise an, die sich für jene Fans, die auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, ziemlich kompliziert gestalten dürfte. Da das nur einen Kilometer von Neunkirchen entfernt gelegene Spiesen-Elversberg über keinen eigenen Bahnhof verfügt, sind für die Tour von oder nach Heidenheim zwischen drei und sechs Umstiege nötig. Zwischenstopps in Mannheim und Ulm inklusive. In der nun dank ihres Fußballvereins bundesweit bekannt gewordenen Gemeinde verkehrt ansonsten neben einer Handvoll Buslinien und Taxen auch der Rufbus mit dem einprägsamen Namen flitsaar, ein On-Demand-Verkehr des Saarländischen Verkehrsverbundes ohne feste Fahrpläne oder Linienwege.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

SV Elversberg vor Aufstieg? Kaiserlinde fällt Sturm zum Opfer Aber das dürfte wohl nur all jenen weiterhelfen, die sich neben dem Stadion im Westen auch für die Ortschaft selbst interessieren, die erst seit 1872 den Namen Elversberg trägt. Zu bieten hat sie laut der eigenen Homepage unter anderem drei Banken, zwei Postfilialen, zwei Apotheken, zwei Zahnarztpraxen, fünf Allgemeinmediziner, eine Gynäkologin, eine Tierklinik, zwei Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule und vier Kitas. Mit Stolz wird außerdem auf zwei Kneippanlagen verwiesen. Deren Nutzung soll unter anderem den Kreislauf anregen und die Durchblutung fördern. Herausragend sind – neben den Leistungen der SVE – die Herz-Jesu-Kirche mit ihrem 53 Meter hohen Turm und der zwischen den beiden Gemeindeteilen gelegene, 17 Meter hohe Galgenbergturm, der aus der Nazi-Zeit stammt und ursprünglich nach Adolf Hitler benannt war. Die Relegation live in Sat.1, bei ran und auf Joyn Wahrscheinlich hat Frank Farian beide Türme bereits bestiegen. Denn der Anfang 2024 gestorbene Musikproduzent, der unter anderem den Bands Boney M. und Milli Vanilli zu Bekanntheit verhalf, lebte viele Jahre in Elversberg und hatte dort auch ein Tonstudio. Obwohl er seine letzten Lebensjahre in Miami verbrachte, wurde der gelernte Koch in Spiesen-Elversberg beigesetzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch die Namensgeberin des SVE-Stadions, der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, würde den Aufstieg ins Oberhaus nicht mehr miterleben können. Denn die ursprüngliche Kaiserlinde wurde am 31. März 2015 nach fast 100 Jahren an Ort und Stelle infolge des Orkans "Niklas" entwurzelt und stürzte in den Kreisverkehr. Zwei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, Verletzte gab es nicht zu beklagen. Knapp sechs Jahre später wurde eine neue Kaiserlinde gesetzt.

1. FC Köln: So feiern die FC-Fans den Aufstieg und Funkel

Anzeige

SV Elversberg in der Relegation: Familie Holzer führt Klub seit Landesliga-Zeiten an Den zweiten Teil des Namens verdankt das Stadion dem Hauptsponsor, der auch auf den Trikots mit seiner Marke Hylo wirbt. Dem Pharmahersteller Ursapharm, seit 2017 auch Partner des FC Bayern München, stehen Ex-Fußballprofi Frank Holzer und sein Sohn Dominik Holzer als Geschäftsführer vor. Der Junior ist seit 2011 Präsident der SVE. Zuvor hatte der Vater, der einst mit Felix Magath beim 1. FC Saarbrücken spielte, das Amt inne. Mittlerweile agiert Holzer Senior als Vorsitzender des dreiköpfigen Aufsichtsrates der SVE. Der Aufschwung des Vereins ist untrennbar mit dem Namen Holzer verbunden: Als der heute 72-Jährige die Zügel in die Hand nahm, spielte die Sportvereinigung noch in der Landesliga. 1. FC Heidenheim gegen SV Elversberg am Donnerstag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App Mittlerweile ist der siebenmalige Saarlandpokal-Sieger der ganze Stolz der Elversberger. Und niemand kommt wirklich noch an ihm vorbei. "Gehen Sie mal durch die Gemeinde. Nach fünf Minuten ist das Gespräch spätestens bei dem Verein, ob man jetzt Fußball-Anhänger ist oder nicht", betont der parteilose Bürgermeister Bernd Huf im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Politiker ist selbst fußballverrückt. Beim 2:1 auf Schalke, wo Platz drei am 34. Spieltag abgesichert wurde, war er dabei. In seiner Vita stehen auch sechs Jahre als Vorsitzender des SV Borussia 09 Spiesen, einem von insgesamt drei Fußballvereinen der Gemeinde. Der dritte im Bunde ist die DJK Elversberg. Diese beiden sind in der Kreisliga zu Hause.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Bayern möchte ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig zurückholen 1 / 28 © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt. © Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Jude, hat das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt. Neben Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist nun noch ein dritter Verein in den Poker um den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler des FC Sunderland eingestiegen ... © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

Laut "Bild" soll auch RB Leipzig großes Interesse haben, das England-Talent unter Vertrag zu nehmen. Allerdings haben die Sachsen gegenüber SGE und BVB einen großen Nachteil, da sowohl Dortmund als auch die Eintracht kommende Saison in der Champions League spielen werden. Eine Chance wird RB dennoch eingeräumt, da .... © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

... die Verantwortlichen bei RB "einen guten Draht" zur Bellingham-Familie haben sollen. Dennoch wird Leipzig im Poker um den Jungstar nur eine Außenseiterchance eingeräumt. © IMAGO/motivio Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Das wäre ein Sensations-Deal! Einem Bericht des spanischen Radiosenders "Cadena Cope" zufolge hat Real Madrid ein Auge auf Angelo Stiller geworfen. Der Nationalspieler steht demnach auf einer Transfer-Shortlist der Königlichen für das anstehende Sommer-Transferfenster. Wie die "Bild" berichtet, besitzt Stiller eine Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro beim VfB Stuttgart ... © IMAGO/Imagebroker Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Diese Klausel würde aber erst 2026 greifen! Doch nach "Sky"-Informationen soll Stiller nicht an einem vorzeitigen Abgang interessiert sein. Es steht sogar im Raum, dass der VfB Stiller die Klausel für vier Millionen Euro abkaufen möchte. Auch Trainer Sebastian Hoeneß kann sich einen Wechsel nicht vorstellen. "Diese Befürchtung habe ich nicht. Angelo hat mit seiner Verlängerung ein klares Zeichen gesendet, unabhängig davon habe ich nicht das Gefühl, dass er wechseln möchte", gab er im "kicker" an. © Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Bayern oder Barcelona? Diese Frage stellt sich bei Jonathan Tah bereits seit Monaten, wenn es um den neuen Verein des Innenverteidigers geht. Denn der Abgang des 30-Jährigen von Bayer Leverkusen ist angesichts des auslaufenden Vertrags schon länger beschlossene Sache. Obwohl Barca als Wunschziel von Tah durchsickerte, könnte jetzt ein Wechsel zum FCB ganz schnell gehen ... © IMAGO/MB Media Solutions Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Einem Bericht der "Bild" zufolge ist das Pendel Richtung Bayern gekippt, weil bei Barca noch immer finanzielle Unstimmigkeiten herrschen - die Registrierung des Innenverteidigers beim Verband wäre daher nicht garantiert. Demnach wartet Bayern nur auf eine Antwort von Tah, die Vertragsdetails sind größtenteils ausgehandelt und der Deal könnte noch in dieser Woche finalisiert werden. © AFP/SID/INA FASSBENDER Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Laut "Kicker" steht Jeremie Frimpong "unmittelbar" vor einem Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool. Demnach wollen die "Reds" den rechten Schienenspieler als Ersatz für den zu Real Madrid wechselnden Trent Alexander-Arnold holen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Gespräche zwischen Klub und Spieler über die Vertragsdetails immer weiter voranschreiten. Eine Einigung steht offenbar kurz bevor ... © Kirchner-Media Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Die vertraglich festgeschriebene Ablöse soll bei 40 Millionen Euro liegen. Frimpong steht seit Januar 2021 bei der "Werkself" unter Vertrag, damals wechselte der niederländische Nationalspieler für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Leverkusen. In 190 Pflichtspielen für den Double-Sieger der vergangenen Saison kommt der 24-Jährige auf 30 Tore und 44 Vorlagen. © Getty Images Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

Einem Bericht der "Bild" zufolge wurde Bayer Leverkusen auf der Suche nach einem Ersatz für Jonathan Tah in Frankfurt fündig. Demnach möchte der Werksklub SGE-Abwehrchef Robin Koch verpflichten. Bereits seit zwei Saisons beobachtet Bayer die Situation des deutschen Nationalspielers. Durch den Tah-Abgang und damit verbundenen Wegbrechen des Abwehrchefs könnte Fahrt in die Personalie Koch kommen. ... © Getty Images Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

... Sein Vertrag läuft bei der Eintracht noch bis 2027. Für Koch steht fest: Er möchte in der nächsten Saison unbedingt in der Königsklasse auflaufen, am liebsten in Frankfurt. Sollte die Eintracht die Qualifikation jedoch verpassen, könnte ein Abschied zur ernsthaften Option werden. Dem Vernehmen nach soll er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen. Neben Leverkusen ist auch Borussia Dortmund an dem Leader interessiert. © 2025 Getty Images Jadon Sancho (FC Chelsea/Manchester United)

Ex-BVB-Star Jadon Sancho könnte wohl laut „Sonntag“ im Sommer 2025 in die Bundesliga zurückkehren. Demnach soll Bayer Leverkusen Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen haben. Aktuell ist Sancho noch von seinem Stammverein Manchester United und dem FC Chelsea verliehen, soll bei den „Red Devils“ aber in den Planungen keine wirkliche Rolle mehr spielen. Daher sei ManUtd dem Bericht nach bereit, ... © 2025 Getty Images Jadon Sancho (FC Chelsea/Manchester United)

... Sancho für 23 Millionen Euro ziehen zu lassen. Allerdings dürfte ein Sancho-Wechsel zu Bayer nur realistisch sein, wenn der Offensivspieler deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Aktuell soll er jährlich 16 Millionen Euro bei ManUtd verdienen. Zuletzt wurde auch über eine BVB-Rückkehr Sanchos spekuliert, allerdings sollen die Dortmunder Bosse von dieser Idee mittlerweile Abstand genommen haben. © IMAGO/DeFodi Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Eric Dier verlässt den FC Bayern, Min-jae Kim darf bei einem passenden Angebot gehen - und wann Hiroki Ito nach seiner Verletzung zurückkehrt, ist noch unklar. Und nun droht der Bayern-Abwehr wohl auch noch ein Abgang von Dayot Upamecano. Wie der "kicker" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, hat der Verteidiger aktuell eine Verbindung mit Paris Saint-Germain ... © IMAGO/Lackovic Dayot Upamecano (FC Bayern München)

"Upa" ist noch bis 2026 vertraglich gebunden. Verhandlungen über eine Verlängerung sind aber ins Stocken geraten. Die Mega-Verträge für Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich sind auch bei dem Franzosen angekommen, ähnliche Forderungen wären nicht vewunderlich. Sollten sich Klub und Spieler nicht einigen, dürfte er noch in diesem Sommer verkauft werden, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. © Alberto Gardin Davide Ancelotti (Real Madrid)

Bei RB Leipzigs Trainersuche soll wohl Davide Ancelotti, Sohn von Carlo Ancelotti, eine Rolle spielen. Wie unter anderem die "Bild" berichtet, haben die "Roten Bullen" den Co-Trainer Real Madrids bereits kontaktiert haben. Ancelotti hat in Madrid noch Vertrag bis 2026 - doch die Zeichen seines Vaters stehen auf Abschied. Dann könnte auch Davide frei werden... © ZUMA Press Wire Davide Ancelotti (Real Madrid)

... dadurch, dass Ancelotti seit rund zwölf Jahren im Trainerstab seines Vaters ist, spricht der 35-Jährige mehrere Sprachen - darunter auch Deutsch aus der Zeit beim FC Bayern. Er soll bei den Leipzigern neben den Wunschkandidaten Cesc Fabregas und Oliver Glasner als Alternative gelten. © Uwe Kraft Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Der FC Bayern München ist für die kommende Saison wohl auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Dabei sollen die Bayern wohl auch Patrik Schick auf der Liste haben. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat der FCB das Management des Stürmers von Bayer Leverkusen bereits angefragt, ob der Tscheche sich einen Wechsel nach München vorstellen kann... © Jan Huebner Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

... Die Leverkusener sollen wohl bereit sein, den 29-Jährigen für 25 Millionen Euro gehen zu lassen - stellt sich nur die Frage, ob dieser Preis auch für die Münchner als direkte Konkurrenz gilt. © Borussia Moenchengladbach via Getty Images Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

In der bisherigen Bundesliga-Saison gelangen Tim Kleindienst 16 Tore und neun Vorlagen. Überragende Werte, die den Stürmer auch ins Schaufenster der Premier League stellen. Laut dem Portal "CaughtOffside" zeigt ein englisches Quartett Interesse an dem deutschen Nationalspieler - namentlich die Wolverhampton Wanderers, der FC Everton, Tottenham Hotspur und West Ham United. Demnach seien die Klubs bereit, bis zu 35 Millionen Euro für Kleindienst in die Hand zu nehmen. © Borussia Mönchengladbach via Getty Images Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

Neben den genannten Vereinen werfen auch die AC Mailand, die AS Rom und der FC Bayern einen Blick auf ihn. Kleindienst, der erst im vergangenen Sommer nach Gladbach gewechselt ist, will einen nächsten Schritt im Sommer nicht ausschließen. Ein Verbleib bei der Borussia, bei der der 29-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag steht, ist aber dennoch möglich. © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Noch ist der Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid nicht offiziell. Trotzdem soll der Trainer schon planen, Piero Hincapie mit in die spanische Hauptstadt zu nehmen. Wie das spanische Online-Portal „Relevo“ berichtet, habe der 23-Jährige eine Aufstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem bis 2029 laufenden Vertrag in Leverkusen. Angeblich sei es aber auch denkbar, dass er für 40 Millionen seinem Coach nach Madrid folgt. © 2025 Getty Images Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler aus Ecuador ist bei Alonso in Leverkusen gesetzt und hätte wohl auch in der zuletzt schwächelnden Hintermannschaft von Real gute Einsatzchancen. Da Bayer seit Sonntag den Titel in der Bundesliga auch rechnerisch nicht mehr verteidigen kann, wird mit einer baldigen Entscheidung über Xabi Alonsos Zukunft gerechnet. © 2024 Getty Images Daniel Peretz (FC Bayern München)

Der FC Bayern und Daniel Peretz werden im Sommer höchstwahrscheinlich - per Leihe oder Verkauf mit Rückkaufklausel - getrennte Wege gehen. Eine klare Option ist für den Israeli offenbar der HSV. Laut Informationen von "Sky" haben bereits konkrete Gespräche stattgefunden. Die Münchner sollen über diese auch bereits informiert sein. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Daniel Peretz (FC Bayern München)

Peretz soll sich einen Wechsel nach Hamburg insbesondere im Aufstiegsfall vorstellen können. Zwar verfügt der HSV mit Heuer Fernandes und Matheo Raab über zwei gute Keeper, jedoch hätte Peretz dennoch realistische Nummer-eins-Chancen. Zuletzt wurde Frankfurt als Option gehandelt, jedoch müsste sich Peretz dort gegen den aktuell verletzten Kaua Santos und Kevin Trapp behaupten. © Eibner Kingsley Coman (FC Bayern München)

Flügelflitzer Kingsley Coman gilt als möglicher Verkaufskandidat der Bayern für den Sommer 2025. Laut "CaughtOffside" soll der frischgebackene Meister FC Liverpool Interesse am 28-Jährigen haben und ein Angebot vorbereiten. Als Preisschild wird im Bericht eine Summe im Bereich von etwa 40 Millionen Euro genannt. Comans Vertrag beim FCB läuft läuft noch ... © 2025 Getty Images Kingsley Coman (FC Bayern München)

... bis zum Sommer 2027, allerdings gilt er wegen seines kolportierten Jahresgehalts von 17 Millionen Euro als einer Topverdiener und könnte deshalb den Sparmaßnahmen des FCB zum Opfer fallen. Im Bericht wird erwähnt, dass die Personalie Coman bei Liverpool mit Diogo Jota verknüpft sein soll. Wenn die "Reds" einen Jota-Abnehmer finden, würde dies das Interesse an Coman deutlich intensivieren.

Anzeige

SV Elversberg will in die Bundesliga: Stadion soll auf 15.500 Plätze erweitert werden Was die herausragende Stellung der SVE nur noch mehr unterstreicht. An deren Erfolgsgeschichte haben neben den Holzers in letzter Zeit vor allem Horst Steffen und Nils-Ole Book mitgeschrieben. Trainer und Vorstand Sport. Book begann 2017 als Scout, als er ein Jahr später zum Sportdirektor aufstieg, holte er den Erfolgscoach dazu. Steffen sagte noch Anfang des Jahres in der "Saarbrücker Zeitung" (SZ): "Wir wollen in der Liga bleiben, und das haben wir aktuell noch nicht geschafft." Damals lag die SVE in der Tabelle der 2. Liga auf Platz vier – punktgleich mit dem Hamburger SV auf Rang drei. Einen Spieltag zuvor war die "Elv" – so der Spitzname der Mannschaft – sogar Tabellenführer. SV Elversberg gegen 1. FC Heidenheim am Montag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App Angesichts der zweitstärksten Rückrunde aller Teams geht es nun in mindestens 180 Minuten darum, nicht in der Liga zu bleiben. Während sich Steffen und seine Spieler um die beiden Hoffenheimer Leihgaben Fisnik Asllani und Muhammed Damar also mit dem 1. FC Heidenheim auseinandersetzen müssen, warten auf die Verantwortlichen von Verein und Stadt ganz andere Herausforderungen. Aktuell fasst das Stadion nur 10.000 Zuschauer, bis Ende 2026 soll es auf 15.500 Plätze erweitert werden. Bereits fertiggestellt wurde die neue Westtribüne, die auch mehrere hundert VIP-Plätze im Oberrang beherbergt. Besonderes Schmankerl: Der Steh-VIP-Bereich bietet auch Lounges mit Themenwelten wie "Brauhaus" und "Italien".

Anzeige

HSV feiert Mega-Aufstiegsparty: Party-Trucks unterwegs

Anzeige