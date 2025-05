Relegation: Wie die SV Elversberg die Gesetze der Wahrscheinlichkeit aushebelt

Anzeige

Klammert man all den Traditionspessimismus und den verständlichen Hunger nach riesigen Stadien mit beeindruckenden Fankurven aber mal aus, bleibt eine sportliche Geschichte, die extrem beeindruckend ist. Und eine Herangehensweise, die die Bundesliga tatsächlich bereichern könnte.

SV Elversberg: Kluges Investment, klare Identität Denn Elversberg zeigt, dass mit wenig Strahlkraft, viel Konzept und einem beruhigenden, aber keinesfalls ausufernden Budget viel möglich ist. Natürlich kommt auch die Sportvereinigung im modernen Fußball nicht ohne Finanzspritze aus. Pharmaunternehmer und Ex-Profi Frank Holzer ist nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender, sondern auch seit 35 Jahren Geldgeber. SV Elversberg: Kein Bahnhof, kein Rathausbalkon - aber eine Verbindung zum FC Bayern München In der 2. Bundesliga war jedoch häufiger das schnelle und hochattraktive Kombinationsspiel der Elversberger zu begutachten. Die beiden aus Hoffenheim ausgeliehenen Talente Fisnik Asllani (18 Tore, 8 Vorlagen) und Muhammed Damar (9 Tore, 6 Vorlagen) sind mit ihrer technischen Stärke und Beweglichkeit ebenso Garanten für den Erfolg wie der spielstarke Torhüter Nicolas Kristof. Auch Frankfurts 19 Jahre alter Rechtsverteidiger Elias Baum nutzte die Chance, in Elversberg in ruhigem Umfeld wichtige Erfahrung zu sammeln. Elversberg nahm in den letzten Jahren so etwas wie eine Ausbildungsrolle für einige Bundesligisten ein – füllt diese aber mit einer klaren sportlichen Strategie mit Leben. Ihr Fußball ist ebenso erfrischend wie die Transferpolitik, die mit viel Aufwand und großer Präzision exakt jene Spieler zur SVE bringt, die Steffen für seinen Fußball benötigt. 1. FC Heidenheim gegen SV Elversberg am Donnerstag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App Damit steht der kleine Provinzklub für vieles, was viele der großen Traditionsklubs in der jüngeren Vergangenheit nicht geschafft haben. Und genau deshalb ist das Geraune der Traditionalisten auch egal, wenn es Elversberg in die Bundesliga schaffen sollte. Es wäre der Lohn für effizientes, durchdachtes und kluges Arbeiten. Einzig die Gesetze der Wahrscheinlichkeit gilt es jetzt noch auszuhebeln: In 26 Relegationsduellen setzte sich 20-mal der Bundesligist durch. In elf der vergangenen zwölf Jahre ging der Zweitligist ebenfalls leer aus. Aber wer hätte vor einigen Jahren darauf gewettet, dass Elversberg um den Einzug in die Bundesliga spielen würde? Mit dem Aushebeln von Wahrscheinlichkeiten kennt man sich im Saarland also aus.

Aus dem sportlichen Bereich hält er sich nach eigenen Angaben aber heraus – und millionenschwere Investments in den Kader wie einst bei den Aufstiegen von Hoffenheim oder Leipzig gibt es auch nicht. Die Transferausgaben in der Aufstiegssaison betrugen 1,15 Millionen Euro, eingenommen hatte man 1,5 Millionen Euro. Tom Zimmerschied war dabei mit 400.000 Euro der Rekordtransfer von Elversberg. Dass nun der Aufstieg möglich ist, ist der langfristigen Arbeit von Trainer Horst Steffen und Sportdirektor Nils-Ole Book zu verdanken, die seit 2018 im Amt sind. Der eine hat einen attraktiven und offensiven Fußball etabliert, der andere scoutet ihm dafür passende Spieler – oft junge Talente wie einst Nick Woltemade oder Paul Wanner oder Spieler von größeren Klubs, die als gescheitert gelten und dann in Elversberg wieder aufblühen. Trainer Steffen sagte einst sinngemäß, dass er keinen Fußball spielen lassen wolle, den er nicht auch selbst schauen würde. Diese Prämisse ist der SVS auf dem Feld ganz klar anzusehen.

SV Elversberg: So spielstark wie kein anderer Zweitligist Die höchste Priorität für ihn ist es, dass sein Team aktiv ist und nicht darauf wartet, auf den Gegner reagieren zu müssen. Das bedeutet in erster Linie, dass Steffen gern Ballbesitzfußball von seiner Mannschaft sieht. Egal, ob ein Gegner tief verteidigt oder ganz hoch anläuft: Elversberg setzt meist auf einen flachen Spielaufbau und ein engmaschiges Kombinationsspiel. In der 2. Bundesliga wusste er damit den einen oder anderen Gegner zu überraschen. Elversberg scheut das Risiko nicht, spielt oft in die engsten Zonen des Spielfelds, also in zentrale Bereiche. Dort, wo andere Mannschaften zu Pressingerfolgen kommen wollen. Warum? Weil der Trainer sich davon Räume erhofft.

Schnappt die Pressingfalle zu, konzentriert sich der Gegner mit einer kompakten Formation auf jenen Ort, wo der Ball gerade ist. Dadurch entstehen ballfern Räume. Entweder auf den Flügeln oder zwischen der gegnerischen Mittelfeld- und Abwehrlinie. Befreit sich Elversberg aus dieser Situation, haben sie also eine größere Wahrscheinlichkeit auf einen gefährlichen Angriff, als wenn sie im Aufbau direkt auf den Flügel spielen und dort verweilen. Darauf kann sich die verteidigende Mannschaft viel besser einstellen. Das Risiko ist enorm. Stimmen Passgenauigkeit oder Passschärfe nicht, drohen Ballverluste, die es dem Gegner erlauben, selbst mit wenigen Kontakten Gefahr zu erzeugen – hier liegt auch die größte Schwachstelle des Systems. Elversberg aber wurde für den Mut belohnt: 64 Treffer erzielte die SVE – zweiter Platz hinter Köln. Beeindruckende 55 Tore fielen dabei aus dem laufenden Spiel und nur eines wurde per Kopf erzielt. Und auch 37 Gegentore sind hinter Köln Bestwert.

Bundesliga-Relegation: Elversberg will die Gesetze der Wahrscheinlichkeit aushebeln Elversberg mag es flach, schnell und anspruchsvoll. Aber sie wissen sich auch anzupassen. Im DFB-Pokal spielten sie gegen Leverkusen 59 lange Bälle mit nur knapp über 30 Prozent Ballbesitz – 41 davon kamen an. Eine sehr gute Quote gegen einen deutlich überlegenen Gegner. Wenn es notwendig ist, greift Steffen auch auf solche Mittel zurück. Zwar verlor man das Spiel mit 0:3, schlug sich aber dennoch äußerst achtbar. In der 2. Bundesliga war jedoch häufiger das schnelle und hochattraktive Kombinationsspiel der Elversberger zu begutachten. Die beiden aus Hoffenheim ausgeliehenen Talente Fisnik Asllani (18 Tore, 8 Vorlagen) und Muhammed Damar (9 Tore, 6 Vorlagen) sind mit ihrer technischen Stärke und Beweglichkeit ebenso Garanten für den Erfolg wie der spielstarke Torhüter Nicolas Kristof. Auch Frankfurts 19-jähriger Rechtsverteidiger Elias Baum nutzte die Chance, in Elversberg in ruhigem Umfeld wichtige Erfahrung zu sammeln. Elversberg nahm in den letzten Jahren so etwas wie eine Ausbildungsrolle für einige Bundesligisten ein – füllt diese aber mit einer klaren sportlichen Strategie mit Leben. Ihr Fußball ist ebenso erfrischend wie die Transferpolitik, die mit viel Aufwand und großer Präzision exakt jene Spieler zur SVE bringt, die Steffen für seinen Fußball benötigt.

Relegation - Elversbergs Lei(h)stungsträger: Dieses Youngster-Trio rockt nächste Saison die Bundesliga 1 / 10 © Eibner Elversbergs Lei(h)stungsträger: Sie rocken bald die Bundesliga

Die SV Elversberg hat in der Relegation (Donnerstag und Montag live in Sat.1, bei ran und auf Joyn) die historische Chance auf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg. Dass es der Klub so weit geschafft hat, liegt auch an drei Leihspielern, die vor einem Jahr kaum einer kannte. ran stellt die drei Youngster vor, deren Marktwert inzwischen höher ist als der des ganzen restlichen Kaders, und die kommende Saison wohl auch die Bundesliga erobern - ganz egal, ob Elversberg aufsteigt. © Revierfoto Elias Baum (19, Rechtsverteidiger, 5 Millionen Euro Marktwert)

Von Eintracht Frankfurt nach Elversberg ausgeliehen ist er eine wichtige Stütze im Team: Rechtsverteidiger Elias Baum. Der 19-Jährige wurde in Frankfurt geboren und durchlief die Jugendteams der Eintracht, ehe er im vergangenen Sommer zum Zweitligisten verliehen wurde. Dort ist er in dieser Saison hinten rechts gesetzt, kam auf 33 Liga-Einsätze, in denen ihm drei Tore und sieben Vorlagen gelangen. Mit 5 Millionen Euro Marktwert ist er laut transfermarkt.de der wertvollste Spieler im Elversberger Kader. © HMB-Media Elias Baum (19, Rechtsverteidiger, 5 Millionen Euro Marktwert)

Zuvor bekam er in der Saison 2023/24 schon durchaus bemerkenswerte Einsätze bei der Eintracht: In der Bundesliga durfte er als Joker unter anderem gegen den FC Bayern und Bayer Leverkusen ran. In der Europa Conference League schenkte ihm Dino Toppmöller gegen den FC Aberdeen sogar über die volle Spielzeit das Vertrauen. So hat Elias Baum in seiner Profi-Karriere tatsächlich mehr Einsatzzeit im Europapokal als in der Bundesliga. © 2025 Getty Images Elias Baum (19, Rechtsverteidiger, 5 Millionen Euro Marktwert)

Und auf der europäischen Bühne könnte Baum auch diesen Sommer noch glänzen, denn er steht im erweiterten Kader der deutschen U21 für die EM in der Slowakei. Ein starker Vertrauensbeweis von Trainer Antonio Di Salvo: Schließlich spielte Baum noch keine Minute für die U21-Auswahl, sondern bis zuletzt im März für die U20. © Jan Huebner Muhammed Damar (21, Offensiver Mittelfeldspieler, 4 Mio. Euro Marktwert)

Der gebürtige Berliner kam im August 2024 auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim nach Elversberg. Dort ist der 21-Jährige in dieser Saison unverzichtbar: In 31 Liga-Einsätzen kam der technisch starke Damar auf neun Tore und fünf Torvorlagen. Sein Marktwert explodierte innerhalb eines Jahres von 600.000 Euro auf derzeit 4 Millionen Euro. © Lobeca Muhammed Damar (21, Offensiver Mittelfeldspieler, 4 Mio. Euro Marktwert)

Für Damar geht es kommende Saison definitiv in die Bundesliga: Er kehrt nach Hoffenheim zurück, wo er seinen Vertrag laut "Kicker" zu verbesserten Konditionen bis 2029 verlängert hat. Dabei stand seine Karriere im Profifußball vor einem Jahr noch auf der Kippe. Denn vergangene Saison war Damar noch an Hannover 96 ausgeliehen. Dort reichte es allerdings nur zu vier Kurzeinsätzen mit insgesamt 58 Einsatzminuten in der 2. Liga. © 2025 Getty Images Muhammed Damar (21, Offensiver Mittelfeldspieler, 4 Mio. Euro Marktwert)

Im Saison-Schlussspurt wurde er stattdessen in die zweite Mannschaft degradiert, die er aber immerhin mit neun Toren in acht Einsätzen zur Regionalliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 3. Liga führte. Auch in der deutschen U20-Auswahl konnte sich Damar schon beweisen. Zuletzt setzte ihn Trainer Hannes Wolf in den beiden Partien im März ein. Bei der deutschen U20 trägt Damar sogar die Rückennummer 10. Auch in der deutschen U19 und der U18 kam Damar in der Vergangenheit schon auf Einsätze. © Fussball-News Saarland Fisnik Asllani (22, Stürmer, 4 Millionen Euro Marktwert)

Wie auch Damar ist auch Fisnik Asllani ein gebürtiger Berliner und eine Hoffenheimer Leihgabe. Im Gegensatz zu Damar steht bei Asllani allerdings noch nicht fest, wo er kommende Saison spielt. Aber auch er hat in Elversberg mit Top-Leistungen geglänzt: Der 1,91 Meter große Stoßstürmer ist mit 18 Toren und acht Vorlagen Top-Scorer seines Teams und hinter Davie Selke und Martijn Kaars drittbester Torjäger der Liga. © GEPA pictures Fisnik Asllani (22, Stürmer, 4 Millionen Euro Marktwert)

Laut "Sport Bild" sollen gleich sechs Bundesligisten Interesse an einem Transfer haben. Allerdings hat Asllani noch einen Vertrag bis 2026 bei den Hoffenheimern, die gern verlängern wollen. Bei Hoffenheim blieb ihm der Torjubel zumindest bei den Profis noch verwehrt. Zu zehn Kurzeinsätzen kam Asllani dort insgesamt von Ende 2021 bis April 2023, war dabei aber an keinen Toren beteiligt. In der Saison 2023/24 ging es dann per Leihe nach Österreich zu Austria Wien. © GEPA pictures Fisnik Asllani (22, Stürmer, 4 Millionen Euro Marktwert)

Bei den "Veilchen" schnupperte Asllani mehr Profi-Luft und erzielte immerhin vier Saisontore. Auch die Nationalmannschaftskarriere Asllanis machte diese Saison große Fortschritte, allerdings nicht für Deutschland, sondern den Kosovo: Bereits fünf Länderspiele bestritt Asllani seit September 2024 in der Nations League. Auf ein Tor für den Kosovo muss er noch warten. In den Jahren zuvor lief Asllani für die deutschen U18- und U20-Auswahlen auf.