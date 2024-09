Fimpel: Mit Zurückhaltung und mentalem Aufbau zum Erfolg

Interimstrainer Jakob Fimpel will beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 mit Psychologie die Wende einleiten.

"Man kann ein, zwei personelle Veränderungen vornehmen, aber man kann Jungs auch starkreden und sie in ihre Stärken bringen", sagte der 35-Jährige vor seinem Debüt auf der Trainerbank des Tabellen-16. bei Aufsteiger Preußen Münster am Samstag (ab 20:30 Uhr im Liveticker).

Nach dem enttäuschenden 3:5 gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag ist Schalke auf Relegationsplatz 16 abgerutscht, Trainer Karel Geraerts wurde daraufhin ebenso wie Sportdirektor Marc Wilmots freigestellt. Die Verunsicherung habe Fimpel beim Training zunächst durchaus gespürt. "Ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Spirit" habe er sich nach dem ersten Trainingstag gewünscht und dies der auch Mannschaft gesagt. Jetzt aber habe er ein "gutes Gefühl".

"Wir haben gerade in der Offensive Spieler, die Spiele entscheiden können. Und diesen Jungs das Vertrauen zu geben und sie in die Situationen zu bringen, in denen sie stark sind, ist die Aufgabe", erklärte Fimpel.

Dafür nimmt er sich auch selbst ein Stück weit zurück. "Es geht nicht so sehr um meinen eigenen Fußball, meine Idee oder meine Überzeugung. Ich sehe das als das Wichtigste an, dass wir das machen, was die Jungs gut können", sagte er. Da gehöre es dazu "von der eigenen Idee etwas zurückzutreten und mehr auf die Mannschaft hören".

Einbringen will er selbst vor allem "neue Energie", sagte Fimpel: "Ich bin unverbraucht und kann ohne die Erfahrung aus den letzten Wochen bei den Profis reingehen. Das kann man vermitteln."

Für das Wochenende ließ sich Fimpel eine Personalentscheidung bereits entlocken. Die Torwartfrage beantwortete er "ganz klar" mit Justin Heekeren, der in der Sommerpause verpflichtete Ron-Thorben Hoffmann muss damit weiter auf der Bank Platz nehmen. Dort könnte erstmals in dieser Saison nach überstandener Knieverletzung auch Lino Tempelmann auftauchen. Der Mittelfeldspieler habe bei Fimpel einen "sehr guten Eindruck" hinterlassen und sei daher wieder eine Option.