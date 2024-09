FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im TV, Livestream und im Liveticker - Ergebnis 1:1

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 28. September, 19:17 Uhr: Ergebnis 1:1 +++ Im Bundesliga-Kracher trennen sich der Rekordmeister Bayern München und der amtierende Meister Bayer Leverkusen 1:1 voneinander. Bayern investierte viel, kann trotz guter Chancen aber erstmals in dieser Saison nicht gewinnen. Die Werkself wird derweil angesichts des Spielverlaufs mit dem Ergebnis zufrieden sein. In einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit fielen zwei Tore aus der Distanz: Andrich schoss in Folge einer Ecke flach zur Führung ein (31.). Pavlović, der für jene geschenkte Ecke verantwortlich war, sorgte mit einem traumhaften Volley in den rechten Winkel für den Ausgleichstreffer zum 1:1-Halbzeitstand (39.) und bügelte seinen Fehler damit wieder aus. FC Bayern vs. Leverkusen: Internationale Pressestimmen

FC Bayern vs. B04 macht Hoffnung auf ein echtes Titelrennen - Kommentar

Harry Kane: So steht es um die Verletzung des Stars vom FC Bayern In den zweiten Durchgang starteten die Bayern mit einem doppelten Aluminium-Treffer von Gnabry (48.), der für das 2:1 hätte sorgen müssen. Einige weitere Chancen ließ der Rekordmeister in Halbzeit zwei liegen, sodass es beim 1:1 blieb. In der Tabelle bleibt Bayer damit drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 28. September, 19:17 Uhr: Halbzeit FCB-B04 1:1 +++ Zur Halbzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen steht es 1:1. Zunächst brachte Robert Andrich die Gäste in der 31. Minute per Distanzschuss in Führung, acht Minuten später glich Aleksandar Pavlovic ebenfalls per Distanzschuss-Tor für die Münchner aus.

+++ Update, 28. September, 17:30 Uhr: Aufstellungen sind da +++ FC Bayern München: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Gnabry - Kane. Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Wirtz - Boniface.

Anzeige

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen heute live: Wann und wo steigt das Bundesliga-Topspiel? Paarung: FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga, Saison 2024/25 (5. Spieltag)

Datum: Samstag, 28. September 2024

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Anzeige

FC Bayern vs. Leverkusen heute live: Wer überträgt im Free-TV? Niemand. Erst kurz vor dem Jahreswechsel werden zwei Bundesliga-Partien wieder live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de gezeigt.

Anzeige

FC Bayern München - Bayer Leverkusen live: Wo läuft die Bundesliga im Pay-TV? Bei Sky. Um die Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst ihr zuvor einen entsprechenden Vertrag abschließen. FC Bayern vs. Bayer Leverkusen am 28. September ab 18:30 Uhr im Liveticker

Anzeige

FC Bayern empfängt Leverkusen: Wo finde ich einen Livestream? Empfangt ihr Sky via Pay-TV, könnt ihr die Übertragung im Livestream bei Sky Go abspielen. Alternativ steht der Anbieter WOW TV zur Verfügung, dieser ist aber abopflichtig.

Anzeige

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Liveticker verfolgen Einen Liveticker findet ihr sowohl auf ran.de als auch in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Bundesliga-Übertragung Datum und Uhrzeit: Samstag, 28. September 2024, 18:30 Uhr

Trainer: Vincent Kompany (München), Xabi Alonso (Leverkusen)

Schiedsrichter: tba

Free-TV: keine Übertragung

Pay-TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW TV

Liveticker: ran.de, ran-App Auch interessant: FC Bayern München bei neuer FIFA-Klub-WM ohne sieben Stars?