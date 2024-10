Doch nun sind die ersten Spiele rum, einen Einsatz hat der ehemalige Bundesliga-Star immer noch nicht verbucht. Zuletzt postete Hummels auf seinem Instagram-Profil zwei Mal Bilder mit selbstironischen, wie auch etwas passiv-aggressiv-anmutenden Captions: "Rome so far. Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich" oder "Mehr Champions-League-Team-of-the-Season-Trophäen als Spielminuten bisher" durften seine 5,2 Millionen Follower dort lesen.

Gegen Dynamo Kiew sollte es am Donnerstag soweit sein, das berichteten zumindest einige italienische Medien im Vorfeld des Europa-League-Duells: Mats Hummels wurde zum ersten Mal seit dem CL-Finale der Vorsaison mit Borussia Dortmund in der Startelf seines neuen Arbeitgebers erwartet.

Hummels als Stabilisator?

Allerdings jetzt, wo der Ex-Nationalspieler bereits Teil des Teams ist, könnte man seine Qualitäten auch für sich nutzen. Schließlich soll Hummels mit kolportierten 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt im Kadergefüge zu den Top-Verdienern gehören.

Zugegeben, die Defensive scheint nicht das größte Problem des Hauptstadtklubs zu sein. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Roma weder gegen die Serie-A-Abstiegskandidaten FC Empoli (1:2), CFC Genua (1:1) oder AC Monza (1:1) ohne Gegentor blieb, noch in der Europa League gegen den schwedischen Außenseiter IF Elfsborg (0:1).

Könnte ein Mats Hummels, der Borussia Dortmund in der vergangenen Saison mit Fabelleistungen in das ersten Champions-League-Finale seit 2013 verhalf, nicht für Stabilität sorgen, gerade in den angesprochenen Must-Win-Partien? Zumal Hummels' feine Passfähigkeiten im Spielaufbau auch der limitiert wirkenden Offensive zuträglich sein dürfte, die trotz des Transfers von 30-Millionen-Mann Artem Dovbyk nicht richtig in Fahrt kommen will.

Gegen die AC Florenz (Sonntag ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) steht am kommenden Wochenende ein pikantes Duell mit einem Konkurrenten um die europäischen Plätze an, vielleicht darf Hummels dann ein ersten Mal mitwirken. Er denke ernsthaft darüber nach, verriet Juric im Post-Match-Interview am Donnerstag. Eine vielversprechende Andeutung?