Jerome Boateng verletzt – Trainer überrascht mit Aussage: "Nicht in der Lage, Spiele zu bestreiten"

Anzeige

Zwei Wochen nach seinem Wechsel zu US Salernitana in die Serie A muss Jerome Boateng eine Verletzungspause einlegen. Für seinen Trainer kommt das offenbar wenig überraschend.

Bei der 0:4-Niederlage von US Salernitana gegen Tabellenführer Inter Mailand in der Serie A musste Jerome Boateng bereits in der 23. Minute ausgewechselt werden.

Der Weltmeister von 2014 hatte sich in einem Laufduell eine muskuläre Verletzung zugezogen.

Nach der Partie tätigte Fabio Liverani diesbezüglich eine bemerkenswerte Aussage. "Er ist nicht in der Lage, Spiele zu bestreiten", wird der Salernitana-Coach von mehreren Medien zitiert: "Man sollte ihm für seine Bereitschaft danken, aber es ist klar, dass diese Herausforderungen von großer Intensität für ihn schwierig sein können."

Der Coach deutete zudem an, dass Boateng schon vor der Partie Probleme gehabt hätte. Unter der Woche habe der Innenverteidiger "nur eine halbe Trainingseinheit absolviert und hätte heute nicht spielen dürfen", gestand sich Liverani ein.