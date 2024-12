Serie A: Drama bei Spitzenspiel! Florenz-Star Edoardo Bove bricht auf Spielfeld zusammen

Der 22-Jährige wurde umgehend behandelt, die Spieler beider Mannschaften bildeten teilweise mit Tränen in den Augen einen Kreis um den Betroffenen, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen.

Erneute Schrecksekunde auf dem Fußballplatz: Im Spitzenspiel der italienischen Serie A zwischen AC Florenz und Inter Mailand brach Mittelfeldspieler Edoardo Bove in der 17. Minute auf dem Spielfeld ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen.

Das Spiel wurde unterbrochen, Bove mit dem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in ihre Kabinen. Die Zuschauer blieben auf den Rängen.

Wenig später gab es eine vorsichtige Entwarnung. Laut "Sky"-Reporter Gianluca Di Marzio atme der Offensiv-Akteur selbstständig und sei wieder bei Bewusstsein. Mittlerweile äußerte sich auch die AC Florenz zum Gesundheitszustand ihres Spielers.

"Der Viola-Profi kam in einem stabilen hämodynamischen Zustand an, und die ersten kardiologischen sowie neurologischen Untersuchungen haben eine akute Schädigung des zentralen Nervensystems und des kardio-respiratorischen Systems ausgeschlossen", heißt es auf Instagram. Bove liege auf der Intensivstation und werde in den nächsten 24 Stunden erneut untersucht.