Italien: Prügel-Skandal um Ex-Nationalspieler Nicolo Zaniolo

In der Kabine soll Zaniolo zunächst uriniert, das Team provoziert, den Spieler Mattia Almaviva geschlagen und Marco Litti, der sich kürzlich einer Schulteroperation unterzogen hatte, gegen eine Bank gestoßen haben. Beide Jugendspieler mussten ins Krankenhaus, wobei Almaviva voraussichtlich zehn Tage und Litti bis zu drei Wochen ausfallen soll.

Laut einer Stellungnahme der Roma betrat Zaniolo, derzeit auf Leihbasis bei der AC Florenz, ohne Akkreditierung und in Begleitung einer weiteren Person die Umkleidekabine der Roma-Nachwuchsspieler. Zeugen berichten, dass der Mittelfeldspieler, der von 2018 bis 2023 selbst für den Hauptstadt-Klub gespielt hat, angetrunken gewirkt habe.

Ein handfester Skandal erschüttert den italienischen Fußball: Ex-Nationalspieler Nicolo Zaniolo steht nach einem Vorfall bei einem U20-Meisterschaftsspiel zwischen Florenz und der AS Rom im Fokus.

Zaniolo-Erklärung: "Wollte nur zur Toilette"

In einer Stellungnahme auf Instagram bat Zaniolo "aus tiefstem Herzen" um Entschuldigung: "Ich weiß, dass ich schlecht reagiert habe, und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich bin in die Kabine der Roma gegangen, um den Jungs in einem schwierigen Moment nach dem Spiel nahe zu sein. Leider wurde ich von einem Jungen verbal provoziert und habe fälschlicherweise die Beherrschung verloren."

Der 25-Jährige bestreitet jedoch jegliche Form von körperlicher Gewalt: "Es gab von meiner Seite kein körperlich aggressives Verhalten."

In einer weiteren Erklärung, die über soziale Medien verbreitet wurde, präzisierte Zaniolo: "Ich wollte zur Toilette und die Roma-Kabine war die nächstgelegene. Ich bat um Erlaubnis, einzutreten, und mir wurde lächelnd zugestimmt. Als ich an den Spielern vorbeiging, habe ich sie beglückwünscht und 'Gut gemacht' gesagt. Nach dem Toilettengang kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, aber ich habe niemanden geschlagen."