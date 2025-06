Paul Pogba steht kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. Mit seiner Zeit bei Juventus Turin hat der Franzose aber noch nicht abgeschlossen. Nun kritisiert der Mittelfeldspieler seinen Ex-Klub scharf.

Für Paul Pogba scheint die Karriere nach seiner Doping-Sperre in seinem Heimatland weiterzulaufen - der Mittelfeld-Star steht vor einem Wechsel zur AS Monaco in die Ligue 1. Zuletzt spielte der Weltmeister bei Juventus Turin in Italien. Für seinen Ex-Klub hat Pogba dabei kaum gute Worte übrig.

Im letzten November löste der Verein aus Turin den Vertrag mit dem 32-Jährigen auf. In der französischen Sendung "Sept a Huit" verrät der Spielmacher: "Sie waren nicht wirklich für mich da. Das zu spüren, hat mich schwer getroffen. Ich habe nicht verstanden, warum."

Bereits im Sommer 2022 wagte Pogba den Schritt zurück zur alten Dame, nachdem er bei Manchester United nicht zufrieden wurde. Nach einem Jahr im Norden Italiens wurde jedoch ein zu hoher Testosteron-Wert Pogba festgestellt - daraufhin wurde er für vier Jahre gesperrt. Die Sperre wurde allerdings im Nachgang verkürzt, sodass er seit Ende 2024 wieder spielberichtigt ist.