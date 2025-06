Der FC Basel hat nach seinem Pokalsieg die Feierlichkeiten in der Stadt abgesagt. Grund dafür war ein schwerer Unfall, bei dem ein Fan nun sogar sein Bein verloren hat.

Für den früheren Schweizer Serienmeister FC Basel hätte die Saison 2024/25 sportlich nicht besser laufen können.

Durch 4:1-Sieg im Pokalfinale gegen den Drittligisten FC Biel-Bienne sicherte sich Basel das nationale Double.

Eine große Feier fiel jedoch aus. Grund dafür war ein schwerer Unfall am Bahnhof Wankdorf in Bern, "bei dem ein FCB-Fan schwer verletzt wurde", wie Basel am Sonntagabend mitteilte: "In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem."

Wie der Doublesieger nun mitteilte, verlor der schwer verletzte Fan bei diesem Unfall sogar ein Bein. "Wir sind sehr erleichtert, dass sich der Fan mittlerweile in einem stabilen Zustand befindet. Beim Unfall verlor er tragischerweise ein Bein, hinzu kommen weitere schwere – jedoch zum Glück heilbare – Verletzungen", hieß es in einem Statement des Klubs.