U21-EM: Bitter für Di Salvo! VfB-Shootingstar fällt für das komplette Turnier verletzt aus

Antonio Di Salvo muss bei der anstehenden U21-EM auf einen Shootingstar der Bundesliga verzichten. DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss für die U21-EM (ab 11.06. live in SAT.1 und auf Joyn) in der Slowakei ohne Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart planen. "Finn wird leider die EM verpassen, er hat eine Entzündung im Unterschenkel, deshalb müssen wir leider auf ihn verzichten", sagte Di Salvo am Dienstag über den DFB-Pokal-Sieger: "Er hat Topleistungen gezeigt beim VfB Stuttgart. Er ist sehr traurig, aber so ist der Fußball." Di Salvo und sein Staff müssen den Kader für die Endrunde (11. bis 28 Juni) bis Mittwoch um 23.59 Uhr bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) melden. Neben dem verletzten Jeltsch muss der Trainer noch zwei Spieler streichen. Aus dem vorläufigen 26er-Kader wird es einen der vier Torhüter und einen weiteren Feldspieler treffen. Shootingstar Nick Woltemade, der mit der A-Nationalmannschaft das Finalturnier der Nations League bestreitet, stößt am Montag zur U21.

U21-EM: DFB-Kader wohl Donnerstag final Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen über den 23er-Kader informieren. Das Trainingslager der U21 in Blankenhain/Thüringen endet am Mittwoch. "Insgesamt ist die Zeit extrem schnell vorbeigegangen, es hat Spaß gemacht, die Jungs waren engagiert. Das spürt man, wenn sie auf dem Platz sind, dass sie den Schalter umlegen, aber auch außerhalb ist eine gewisse Lockerheit da, die wichtig ist", berichtete Di Salvo. Es herrsche eine "ganz besondere Atmosphäre" zwischen den Spielern und dem Staff: "Daran haben alle ihren Anteil."

