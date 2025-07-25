Der FC Bayern gastiert im Rahmen des Supercups beim VfB Stuttgart. Hier läuft die Partie zwischen dem Meister und dem Pokalsieger live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Traditionell treten vor dem Bundesliga-Start der amtierende Meister und amtierende Pokalsieger im Rahmen des Supercups aufeinander. Dabei handelt es sich in diesem Jahr um den FC Bayern, der die Schale zurück an die Isar holen konnte und den VfB Stuttgart, der im Pokal-Finale Underdog Arminia Bielefeld bezwang. VfB Stuttgart gegen den FC Bayern in Sat.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn Das Aufeinandertreffen am 16. August ist etwas ganz Besonders. Zu Ehren der im Januar 2024 verstorbenen Fußball-Ikone, trägt der Wettbewerb fortan den Namen Franz Beckenbauer Supercup. Für den FC Bayern könnte das nochmal mit einer gewissen Extra-Motivation einhergehen.

Gewiss steht das Match aber auch im Zeichen des erbitterten Transfer-Pokers um Nick Woltemade. Für die Fans ist es aber mit Sicherheit positiv, dass sich die beiden Traditionsklubs nun auch wieder auf dem Platz bekämpfen können. Der FC Bayern geht als amtierender Meister und mit Abstand erfolgreichster deutscher Klub in den letzten Jahren favorisiert in das Aufeinandertreffen. Die Münchner haben den Cup letztmals im Jahr 2022 geholt, als es ein spektakuläres 5:3 gegen RB Leipzig gab. Die Stuttgarter standen schon letztes Jahr im Supercup-Finale (aufgrund ihrer Vizemeisterschaft, da Leverkusen sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft gewann), scheiterten aber ganz knapp am Titelgewinn. Nach einem 2:2 gegen Leverkusen nach Ablauf der regulären Spielzeit, setzte sich die Werkself im Elfmeterschießen durch. Im direkten Vergleich führen die Bayern mit 94 Siegen, 29 Remis und 37 Niederlagen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern: Wann ist Anstoß beim Franz Beckenbauer Supercup? Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern

Wettbewerb: Supercup

Datum: 16. August 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)

Franz Beckenbauer Supercup live: Läuft Bayern vs. Stuttgart im Free-TV? Ja! Der Franz-Beckenbauer-Supercup läuft live im Free-TV. SAT.1 wird das Match zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München live übertragen. Die Übertragung beginnt live in SAT.1 und auf Joyn um 19:30 Uhr.

FC Bayern gastiert in Stuttgart: Gibt es zum Franz Beckenbauer Supercup einen kostenlosen Livestream? Selbstverständlich läuft der Franz-Beckenbauer-Supercup auch im Livestream. Die Partie kann sowohl auf ran.de als auf Joyn kostenlos gestreamt werden.

Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und FC Bayern? Einen Live-Ticker gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).