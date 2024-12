Ab der Saison 2025/26 wird der Wettbewerb "Franz Beckenbauer Supercup" heißen. Wie DFB und DFL in einer gemeinsame Pressemitteilung erklärten, wird dies "zu Ehren des größten deutschen Fußballers aller Zeiten" passieren.

Am 7. Januar jährt sich der Todestag von Franz Beckenbauer zum ersten Mal. Wenige Wochen zuvor wird der Weltmeister von 1974 auf eine ganz besondere Art und Weise geehrt - das bestätigten nun DFB und DFL.

Sat.1 überträgt Franz Beckenbauer Supercup kostenlos

Ursprünglich standen offenbar auch Umbenennungen von DFB-Campus, der erst 2022 eröffnet worden ist, oder sogar DFB-Pokal im Raum. Beide Optionen sind allerdings nicht mehr im Rennen.

"Mir persönlich und dem DFB ist es ein wichtiges Anliegen, die Leistungen und das Lebenswerk von Franz Beckenbauer zu ehren und zu würdigen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Zuge der Mitteilung.

Der Franz-Beckenbauer-Cup dürfte am 16. August 2025 seine Premiere feiern. Traditionellerweise spielt der Deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger um die erste Trophäe der neuen Saison. Titelverteidiger ist Double-Sieger Bayer Leverkusen, der sich in diesem Jahr im Elfmeterschießen gegen Vizemeister VfB Stuttgart durchsetzen konnte (das Finale in voller Länge).

Während die "Werkself" damit ihren Triumph in diesem Wettbewerb feiern durfte, kann Rekordsieger Bayern München bereits zehn vorweisen.

Übertragen wird der Wettbewerb mindestens bis 2028 kostenlos von Sat.1, Joyn und ran.de. Dies ergab letzte Woche die Vergabe der Medienrechte.