Anzeige

Anzeige

Anzeige

Denn dieser Neuer muss eigentlich immer spielen, zumal das Spiel im Supercup kein Ausreißer war. Schon bei der FIFA Klub-WM zeigte er starke Leistungen, ganz im Sinne eines guten Weines scheint er mit zunehmender Reife an Qualität zuzulegen. Was für die Bayern aktuell gute Nachrichten sind, könnte für Bundestrainer Julian Nagelsmann aber ein Problem werden.

Anzeige

Wie bei Toni Kroos! DFB-Comeback von Manuel Neuer muss eine Option sein Nagelsmann war in Stuttgart vor Ort und wurde Zeuge der Gala des Torwarts. Neuer selbst wischte im ran-Interview ein mögliches Comeback im DFB-Team zur Seite, doch was wäre, wenn Nagelsmann tatsächlich anrufen würde? Seinem eigenen Credo folgend, dass Leistung allein über Nominierungen entscheidet, müsste er zeitnah eigentlich zum Telefon greifen und Neuer anrufen, um ihn für die WM 2026 von einem Rücktritt vom Rücktritt zu überzeugen. Nach der Heim-EM hatte Neuer seine DFB-Karriere eigentlich beendet - aber das war bei Toni Kroos zuvor bekanntlich auch kein Hindernis. Nagelsmann erkannte Anfang 2024, dass er für ein erfolgreiches Turnier nicht auf die Qualitäten von Kroos verzichten kann und überredete ihn zu einem Comeback. Für den Weltmeister von 2014 - an der Seite von Neuer - war die EM im Vorjahr der passende und würdige Abschluss seiner Karriere, auch wenn es nicht zum Titelgewinn gereicht hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Supercup: Manuel Neuer mit Glanztat - besser als jeder Reklamier-Arm

Bei Neuer könnte die Geschichte eine ganz ähnliche Wendung erfahren. Eine WM als Karriere-Abschluss würde der beeindruckenden Laufbahn des Torhüters gerecht werden. Auf jener Bühne, auf der er 2014 unsterblich geworden ist, als er die deutsche Nationalmannschaft mit herausragenden Leistungen zum Titel führte.

Situation bei ter Stegen völlig offen So wie ein älterer, aber in absoluter Topform befindlicher Kroos ein wichtiges Element für die deutsche Mannschaft war, so könnte es auch Neuer sein. Denn Nagelsmann hat ein Torwart-Problem. Das uneingeschränkte Festhalten an Marc-Andre ter Stegen mag für Loyalität sprechen, ist in der aktuellen Situation aber wenig zielführend. Ter Stegen fällt nicht nur erneut monatelang verletzt aus, zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Was automatisch Fragezeichen aufwirft, ob er seine Topform jemals wieder erreichen kann. Es ist aktuell zudem völlig unklar, ob er nach seiner Genesung überhaupt Spielzeit bekommen wird - und bei welchem Verein. Denn beim FC Barcelona hat ter Stegen keine Zukunft mehr, selbst wenn die Misstöne auf zwischenmenschlicher Ebene behoben werden. Joan Garcia ist die neue Nummer eins, Wojciech Szczesny eine mehr als verlässliche Nummer zwei. Für ter Stegen ist da kein Platz, ein Wechsel im Winter wäre seine einzige Chance auf Spielzeit. Doch welche Klubs von Format suchen im Winter neue Torhüter? Und selbst wenn sie einen Keeper suchen - entscheiden sie sich dann für einen Spieler, der in den vergangenen anderthalb Jahren zweimal schwerverletzt war und eine Handvoll Spiele gemacht hat? Eher unwahrscheinlich. Nagelsmann muss ter Stegen nicht die Tür zuschlagen, aber er muss sich den Realitäten stellen. Seine Rechnung, dass der ehemalige Gladbacher im März ohnehin wieder im DFB-Tor stehen würde, ist eine kühne Prognose. Oder würde er ter Stegen auch ohne jede Spielpraxis nominieren? Dann sind all seine Aussagen aus der Vergangenheit nur Schall und Rauch.

Anzeige

Neuer für die Gegenwart - nicht für die Zukunft Zwar gibt es einige mögliche Alternativen wie Oliver Baumann, Alexander Nübel oder womöglich auch Bernd Leno oder Kevin Trapp. Doch keiner von ihnen steht auf einer Stufe mit Manuel Neuer, allein aus Gründen der Erfahrung. Denn Neuer ist aktuell der einzige aktive deutsche Keeper, der je eine WM oder EM als Stammtorwart absolviert hat.

Anzeige

Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine - HSV macht Neuzugang Poulsen zum Kapitän 1 / 19 © Getty Images Das sind die Kapitäne aller 18 Bundesligisten

Vier Neulinge – und zwei Alteingesessene: Die Bundesligisten stellen nach und nach ihre neuen oder alten Kapitäne für die Bundesligasaison 2025/26 vor. ran zeigt alle im Überblick © IMAGO/Niklas Heiden Hamburger SV: Yussuf Poulsen

Seit Sommer 2025. © kolbert-press FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Kapitän seit Sommer 2024. © Crystal Pix Bayer Leverkusen: Robert Andrich

Kapitän seit Sommer 2025. © Lackovic FC Bayern München: Manuel Neuer

Kapitän seit Sommer 2017. © Kirchner-Media Borussia Dortmund: Emre Can

Kapitän seit Sommer 2023. © fohlenfoto Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst

Kapitän seit Sommer 2025. © HMB-Media Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp

Kapitän seit Sommer 2024. © Steinsiek.ch SC Freiburg: Christian Günter

Kapitän seit Sommer 2020. © Eibner FC Heidenheim: Patrick Mainka

Kapitän seit Sommer 2021. © foto2press 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann

Kapitän seit Sommer 2022. © 2025 Getty Images 1. FC Köln: Marvin Schwäbe

Kapitän seit Sommer 2025. © Picture Point LE RB Leipzig: David Raum

Kapitän seit Sommer 2025. © DeFodi Images 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Kapitän seit Sommer 2022. © Revierfoto FC St. Pauli: Jackson Irvine

Kapitän seit Sommer 2023. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Kapitän seit Sommer 2024. © Matthias Koch Union Berlin: Christopher Trimmel

Kapitän seit Sommer 2018. © kolbert-press Werder Bremen: Marco Friedl

Kapitän seit Sommer 2023. © Eibner VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Kapitän seit Sommer 2022.