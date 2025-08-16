Der vom FC Bayern umworbene Stürmer steht im Franz Beckenbauer Supercup in der Startelf des VfB Stuttgart.

Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht im brisanten Supercup-Duell gegen FC Bayern wie erwartet in der Startformation.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf den 23-Jährigen, der unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln will. Im Vorfeld der Partie hatten die Diskussionen um den Transfer für reichlich Unruhe gesorgt. Woltemade wird deshalb im Fokus stehen.

Hoeneß kann zudem auf den zuletzt angeschlagenen Angelo Stiller in der Mittelfeldzentrale bauen. Im Tor für den verletzten Alexander Nübel steht Fabian Bredlow. Tiago Tomas, den die Schwaben am Samstag vom VfL Wolfsburg zurückgeholt haben, fehlt noch im Kader.

Bei den Bayern gibt 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz sein Pflichtspieldebüt. Trainer Vincent Kompany setzt nach dem Abgang von Kingsley Coman zu Al-Nassr in der Offensive neben Díaz sowie den etablierten Harry Kane und Michael Olise zudem auf Serge Gnabry. Vor der Viererkette um den neuen Abwehrchef Jonathan Tah bietet Kompany die erfahrenen Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf. Der junge Tom Bischof sitzt zunächst auf der Bank.