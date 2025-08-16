Anzeige
Supercup: LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM RAN-STREAM

Franz Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart startet mit Nick Woltemade

Der vom FC Bayern umworbene Stürmer steht im Franz Beckenbauer Supercup in der Startelf des VfB Stuttgart.

Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht im brisanten Supercup-Duell gegen FC Bayern wie erwartet in der Startformation.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf den 23-Jährigen, der unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln will. Im Vorfeld der Partie hatten die Diskussionen um den Transfer für reichlich Unruhe gesorgt. Woltemade wird deshalb im Fokus stehen.

Hoeneß kann zudem auf den zuletzt angeschlagenen Angelo Stiller in der Mittelfeldzentrale bauen. Im Tor für den verletzten Alexander Nübel steht Fabian Bredlow. Tiago Tomas, den die Schwaben am Samstag vom VfL Wolfsburg zurückgeholt haben, fehlt noch im Kader.

Bei den Bayern gibt 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz sein Pflichtspieldebüt. Trainer Vincent Kompany setzt nach dem Abgang von Kingsley Coman zu Al-Nassr in der Offensive neben Díaz sowie den etablierten Harry Kane und Michael Olise zudem auf Serge Gnabry. Vor der Viererkette um den neuen Abwehrchef Jonathan Tah bietet Kompany die erfahrenen Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf. Der junge Tom Bischof sitzt zunächst auf der Bank.

Anzeige
Anzeige
VfB-Boss Alexander Wehrle (l.)
News

Wehrle: Akte Woltemade "ist geschlossen"

  • 16.08.2025
  • 20:35 Uhr
v.li. Nick Woltemade (VfB Stuttgart, 11), Josip Stanisic (FC Bayern Muenchen, 44) GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, 1. Bundesliga, 24. Spieltag, Spielzeit 2024 2025, 28.0...
News

Franz Beckenbauer Supercup heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker - die Aufstellungen

  • 16.08.2025
  • 19:36 Uhr
VORSCHAU Fussball DFL Supercup 2025 VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen am 16.08.2025 , MHP ARENA Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) trifft auf Harry KANE (Bayern Muenchen). *** PREVIEW Football DFL Sup...
News

Hot Takes zum Supercup: Woltemade crasht Wechsel

  • 16.08.2025
  • 10:12 Uhr
Toptalent Lennart Karl
News

Kompany fordert Geduld: "Nicht nur ein bisschen Hype"

  • 15.08.2025
  • 12:42 Uhr
Christoph Freund
News

Freund über Woltemade: "Gibt keinen neuen Stand"

  • 15.08.2025
  • 11:06 Uhr
imago images 1065045640
News

Die Hoffnung im Schatten des Woltemade-Nebels

  • 14.08.2025
  • 21:44 Uhr
Angelo Stiller (li.) und Alexander Nübel
News

VfB im Supercup ohne Nübel, aber mit Stiller

  • 14.08.2025
  • 14:57 Uhr
VfB-Coach Sebastian Hoeneß
News

Hoeneß: Woltemade ein "ganz, ganz wichtiger Baustein"

  • 14.08.2025
  • 14:23 Uhr
Mathys Tel
News

Nach Elfmeter-Fehlschuss: Tel rassistisch beleidigt

  • 14.08.2025
  • 11:13 Uhr
Chevalier mit der Supercup-Trophäe
News

"Wie im Drehbuch": Chevalier-Debüt mit Höhen und Tiefen

  • 14.08.2025
  • 05:33 Uhr