Galatasaray vs. Trabzonspor heute live: Türkischer Supercup - Übertragung im TV und im Livestream

Im Halbfinale des türkischen Supercups trifft DFB-Star Leroy Sane mit Galatasaray auf Trabzonspor. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Halbfinale heute im TV und Livestream seht.

Galatasaray Istanbul trifft heute im Halbfinale des Türkischen Supercups 2025 auf Trabzonspor. Das spannende Duell findet im Gaziantep-Stadion statt, wo Gala als Favorit gilt und auf einen Einzug ins Finale am 10. Januar in Istanbul hoffen. Trabzonspor will jedoch für eine Überraschung sorgen und den Meister der vergangenen Saison ärgern.

Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Obwohl es im Finale des türkischen Pokals im vergangenen Mai eine klare 0:3-Pleite gegen Galatasaray setzte, trotzte Trabzon dem Meister in der Liga im November noch ein 0:0 ab. In der Liga rangiert Trabzonspor immerhin auf Rang drei - sieben Zähler hinter Gala.

Allerdings gelang in den vergangenen drei Pflichtspielen auch kein Sieg. Mit Stars wie Leroy Sane und Victor Osimhen wird die Aufgabe gegen Galatasaray nicht einfacher,.