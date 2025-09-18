Anzeige

Große Investitionen bei Galatasaray und anderen türkischen Spitzenvereinen "Der türkische Fußball erlebt derzeit eine Phase intensiver Investitionen - nicht nur bei Galatasaray, sondern auch bei anderen Spitzenvereinen. Galatasaray hat sich in den vergangenen Jahren national mit großem Vorsprung durchgesetzt, international jedoch nicht die gewünschten Erfolge erzielt", erklärt Kenan Koçak, der von 2021 bis 2023 unter Stefan Kuntz Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft war, im Gespräch mit ran. "In dieser Saison hat der Klub sehr offensiv und mit einer gewissen Euphorie das Ziel formuliert, auch in der Champions League eine gute Rolle einzunehmen. Ob Anspruch und Realität zusammenfinden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen – und genau darin liegt die große Herausforderung", sagt Koçak weiter. Bis vor einigen Jahren galt der Verein als hochverschuldet, die Saison 2021/22 beendete der stolze Traditionsklub nur auf dem 13. Tabellenplatz. Präsident Ursun Özbek leitete daraufhin einen Umbruch ein, er verpflichtete Erden Timur als Sportchef. Damit bewies Özbek ein gutes Händchen, der Erfolg kehrte zurück - Galatasaray wurde in den letzten drei Jahren jeweils türkischer Meister. Die Titel lockten große türkische Konzerne an, die in den Klub zu investieren begannen. Mittlerweile haben die Sponsoreneinnahmen ein Rekordniveau erreicht. Dazu soll das alte Vereinsgelände im luxuriösen Stadtteil Florya verkauft und in Immobilien umgewandelt werden. Mit einem ähnlichen Schachzug ordnete bereits Real Madrid vor einigen Jahren seine Finanzen neu. Erste Einnahmen konnten bereits verzeichnet werden, die Gelder flossen offenbar in den Osimhen-Transfer.

Kapitalerhöhung ermöglichte die Transferoffensive Der Schlüssel für die Transferoffensive in diesem Sommer ist aber eine massive Kapitalerhöhung durch den Verkauf von Aktien. Dem "Kicker" zufolge wurden dadurch 170 Millionen Euro eingenommen, die teilweise zur Schuldentilgung genutzt, aber auch in die Mannschaft investiert wurden. Wie nachhaltig dieses Finanzierungsprojekt ist, werden die nächsten Jahre zeigen. Aktuell führt die neuformierte Star-Truppe nach fünf Spieltagen und fünf Siegen die SüperLig (zur Tabelle) jedenfalls souverän an. Rückschlüsse auf die internationale Leistungsfähigkeit lässt dies aber nur bedingt zu. Champions League: Der Spielplan

Champions League: Die Tabelle "Am Beginn einer Saison gibt es naturgemäß noch viele offene Fragen. Galatasaray hat hochkarätige Spieler verpflichtet, doch die Mannschaft muss erst ihre innere Balance und das Zusammenspiel finden. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die Neuzugänge integrieren und ob das Team sein Potenzial konstant abrufen kann. Fest steht aber: Die individuelle Qualität im Kader ist unbestritten", erklärt Kenan Koçak, der zuletzt als Trainer beim SV Sandhausen tätig war. Das Spiel bei Eintracht Frankfurt wird zur ersten internationalen Bewährungsprobe für die neue Mannschaft. Für zusätzliche Spannung sorgt, dass die beiden Vereine unterschiedliche Philosophien verfolgen.