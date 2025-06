Erneut ein echtes Drama - doch dieses Mal kein Happy End: Die deutschen Fußball-Junioren haben auf spektakuläre Weise das Finale der U19-EM in Rumänien verpasst.

Das Team von Trainer Hanno Balitsch unterlag am Montag bei der U19-Europameisterschaft im Halbfinale dem Titelverteidiger und Rekordsieger Spanien mit 5:6 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Spanien trifft im Finale am Donnerstag (21.00 Uhr) in Bukarest nun auf die Niederlande oder Gastgeber Rumänien.

Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim führte Deutschland mit seinem Dreierpack an (28./104./107.). Auch Said El Mala vom 1. FC Köln traf erneut (78.), beide gehören mit jeweils vier Toren nun vorerst zu den Rekordschützen des Turniers. Ebenfalls überragend allerdings: Spaniens Vierfachtorschütze Pablo Garcia (61./90.+1/90.+5/119.), der das Spiel ganz am Ende der Verlängerung entschied.