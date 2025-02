2027 findet die U21-EM in Albanien und Serbien statt. Die UEFA hat die Qualifikationsgruppen ausgelost, Deutschland erwischt lösbare Gruppengegner.

Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo wird in der Qualifikation zur U21-EM in Albanien und Serbien 2027 in Gruppe D auf Georgien, Griechenland, Nordirland, Lettland und Malta treffen (alle DFB-Spiele live auf ProSieben MAXX kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran App).

"Unser Ziel ist es, uns als Gruppenerster direkt zu qualifizieren", erklärte der Trainer nach der Auslosung.

"Mit Georgien spielen wir gegen eine aufstrebende Fußballnation, Griechenland hat viele junge Talente und zuletzt eine gute Qualifikation gespielt", so der 45-Jährige weiter.