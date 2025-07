DFB-Team: Julian Nagelsmann trifft überraschende Kimmich-Entscheidung

Julian Nagelsmann plant bereits für die kommende WM in den USA. Dabei erwartet auch Joshua Kimmich ein überraschender Umschwung.

Julian Nagelsmann versetzt seinen Kapitän Joshua Kimmich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück in die Zentrale. "Stand jetzt kehrt er auf die Sechs zurück", sagte der Bundestrainer am Mittwoch auf dem internationalen Trainerkongress in Leipzig: "Weil er einer von zwei, drei Spielern ist, die dort im Klub Stammspieler sind."

Aufgrund der "Kürze der Zeit" bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko "haben wir einfach nicht die Option, zu viel zu testen auf dieser Position", betonte Nagelsmann. Er wolle auf Spieler setzen, die "auf dieser Position im Rhythmus sind".