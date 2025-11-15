Anzeige
U21 heute live auf Sat.1, Joyn und ran.de

U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der EM-Qualifikation in Georgien ran. So könnt ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Am Dienstagabend trifft der DFB-Nachwuchs in Tiflis auf Georgien.

In der Tabelle der Gruppe F steht die deutsche Auswahl mit neun Punkten aus vier Spielen hinter den Griechen, die alle Partien gewinnen konnten, auf dem zweiten Platz. Nur der Gruppensieger löst sicher das direkte EM-Ticket.

Anzeige
Anzeige
imago images 1069217414

U21-EM-Quali heute live: Georgien vs. Deutschland am 18.11. ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn SAT.1

Die Spiele der U21 live auf Joyn.

Anzeige

Die Mannschaft von Antonio Di Salvo zeigte sich zuletzt in Torlaune. Am vergangenen Freitag gelang gegen den Underdog aus Malta in Fürth ein ungefährdeter 6:0-Erfolg.

Besonders treffsicher zeigten sich dabei die Bayern-Youngster Tom Bischof und Lennart Karl, die zusammen fünf Tore erzielten.

Gegner Georgien konnte in den bisherigen Quali-Spielen erst einen Sieg erringen, dazu gab es zwei Unentschieden und eine Pleite.

So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Anzeige

Georgien vs. Deutschland in der U21-EM-Qualifikation heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Paarung: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
  • Datum: 18. November 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Mikheil Meskhi Stadium (Tiflis)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV auf Sat.1

Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Deutschlands U21 gegen Georgien im Livestream sehen

Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

Anzeige

Georgien vs. DFB-U21 heute live: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Georgien und Deutschland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.

Anzeige

U21 - Georgien vs. Deutschland heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Spiel: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. November 2025, 18:00 Uhr
  • Free-TV: Sat.1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
Die Bayern trainieren seit 1949 an der Säbener Straße
News

1860-Chaoten provozieren Bayern mit Graffiti-Aktion

  • 18.11.2025
  • 09:45 Uhr
Leroy Sane (Deutschland, 19) jubelt ueber das Tor zum 3:0, GER, Deutschland vs Slowakei, Fussball, Herren, WM-Qualifikation Europa, 6. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 17.11.2025 GER, Deutschland vs ...
News

DFB-Noten: Sahne-Tag von Sane in überragender DFB-Elf

  • 18.11.2025
  • 09:36 Uhr
Goretzka
News

Presse feiert DFB-Gala: "Willkommen in Lostopf 1"

  • 18.11.2025
  • 09:28 Uhr
Jubel nach dem 6:0
News

Fast zehn Millionen sehen DFB-Gala gegen Slowakei

  • 18.11.2025
  • 09:23 Uhr
2247032568
News

WM-Quali: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus?

  • 18.11.2025
  • 09:19 Uhr
Adeyemi
News

Nach Adeyemi-Strafbefehl: Kramer verblüfft mit Panzerfaust-Spruch

  • 18.11.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 18.11.2025
  • 08:34 Uhr
Trump und Infantino pflegen eine enge Beziehung
News

WM 2026: Trump droht erneut mit Spielverlegungen

  • 18.11.2025
  • 08:23 Uhr
imago images 1068707449Update
News

Asllani und El Mala weiter Thema bei Bayern?

  • 18.11.2025
  • 08:07 Uhr
Neymar im Einsatz für den FC Santos
News

Neymar-Firma kauft Rechte an Marke Pelé

  • 18.11.2025
  • 07:58 Uhr