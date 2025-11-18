Die Presse feiert die WM-Qualifikation des DFB-Teams. Allerdings gibt es auch kritische Fragen, warum es nicht immer so gut läuft für die Nationalmannschaft. ran zeigt die Pressestimmen. Als es darauf ankam, war das DFB-Team voll da. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Montagabend durch einen 6:0 (4:0)-Kantersieg gegen die Slowakei die WM-Qualifikation geschafft. Mit dem Erfolg in Leipzig sicherte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Gruppensieg und damit auch das direkte Ticket für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Sahne-Tag von Leroy Sane! Noten zum DFB-Team in der Qualifikation für die WM 2026

WM-Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus? Zum einen wurden die DFB-Stars nach dem überzeugenden Auftritt gegen die Slowakei von der Presse gefeiert, aber auch hinterfragt für vorherige Fehlleistungen. ran zeigt die Pressestimmen. "bild.de": WM! WM! Wir fahren zur WM! Und auf einmal sind alle Quali-Qualen vergessen … Drei Tage nach dem Rumpel-Sieg in Luxemburg (2:0) feiert die DFB-Elf im letzten WM-Quali-Spiel eine Torparty, fegt wie entfesselt mit 6:0 über die Slowakei hinweg und sichert sich das Ticket für die WM im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

"kicker.de": Spielfreudige DFB-Elf sichert sich WM-Ticket mit Gala-Auftritt. Dank einer exzellenten und spielfreudigen Vorstellung gegen von Beginn an überforderte Slowaken sicherte sich die DFB-Elf am Montagabend in Leipzig das Ticket zur WM 2026. "sueddeutsche.de": Willkommen in Lostopf 1. Die deutsche Nationalmannschaft fliegt zur Fußball-WM 2026 nach Nordamerika. Die Zweifel? Mögliche Playoffs? Sind beim furiosen 6:0 gegen die Slowakei ganz schnell kein Thema mehr.

"faz.net": Die DFB-Elf spielt wie verwandelt und qualifiziert sich für die WM. Ein Punkt wäre nötig gewesen, ein kleines Ausrufezeichen wurde es: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sichert sich die WM-Teilnahme – und besticht mit einer lange nicht mehr da gewesenen Leichtigkeit. "Rheinische Post": Deutschland fährt zur WM - und sorgt erst einmal für Ruhe. Der Abgesang auf die Fußball-Nationalmannschaft wurde in den Tagen und Stunden vor dem WM-Showdown gegen die Slowakei lauter und lauter. Mit dem Kantersieg löst das DFB-Team nicht nur das Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, sie verschafft sich für die kommenden Monate vor allem Ruhe. "spiegel.de": Sie können es also doch. Freitag zittern gegen Luxemburg, Montag ein 6:0 über die Slowakei: Im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel zeigt das DFB-Team, was es eigentlich drauf hat. Bleibt die Frage: Warum nicht immer so?

Internationale Pressestimmen zum DFB-Team "AS": So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark in Frage gestellt worden war. "Mundo Deportivo": Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen. "Marca": Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouedraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sané das sechste Tor des Abends erzielte. "Blick": Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen. "KURIER": Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0. Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht. "L'Equipe": Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert.

