Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen die Slowakei nach schwachen Monaten endlich wieder eine überzeugende Leistung zeigt, darf man mit Blick auf die WM nicht wieder alles rosarot malen. Ein Kommentar.

Aus Leipzig berichtet Martin Volkmar

Warum nicht gleich so?

Diese Frage kommt einem automatisch, wenn man die Gala beim 6:0 gegen die Slowakei mit den holprigen Vorstellungen zuvor in der Qualifikation zur WM 2026 vergleicht.

Nach der schwachen Leistung in Luxemburg, als nur mit Mühe eine Pleite beim krassen Außenseiter verhindert wurde, war die Unsicherheit vor dem Endspiel um die direkte WM-Teilnahme bei der deutschen Nationalmannschaft mit Händen greifbar gewesen.

Die Zweifel waren selbst im DFB-Tross groß, ob die Spieler dem Druck gegen die Slowakei gewachsen sein würden.