Mit drei Toren in seinen ersten beiden U21-Spielen ist Lennart Karl direkt zu einem essenziellen Teil des Teams geworden. Teamkollege Said El Mala kehrte indes aus der A-Nationalmannschaft zurück und präsentierte seine Wichtigkeit ein weiteres Mal. Beide sollten nun dauerhaft Teil der U21 bleiben. Ein Kommentar. Von Leon Kerninger Das Nachwuchs-Traumduo zeigte gegen Georgien direkt, was man von ihnen erwarten darf. Nach einem Eckball von Tom Bischof stand Bayern-Youngster Lennart Karl am langen Pfosten goldrichtig und vollendete die Verlängerung von Said El Mala mit seinem schwächeren rechten Fuß zur Führung. U21: Said El Mala auf Lennart Karl! Unser Traum-Duo schlägt zu Und genau diese Kombination ebnete der U21 den Weg zum so wichtigen Auswärtssieg in Tiflis. Und deswegen ist es für Trainer Antonio Di Salvo an der Zeit, langfristig mit den beiden DFB-Nachwuchshoffnungen zu planen und eine gefestigte Truppe ins nächste Jahr mitzunehmen.

U21-Nachwuchshoffnungen: Ein zu früher Hype schadet der Selbstwahrnehmung El Mala durfte bereits erste Schritte in der A-Nationalmannschaft gehen, als er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden Länderspiele gegen Luxemburg und die Slowakei nominiert wurde. Rein aus Übungszwecken, wie Nagelsmann in der späteren Pressekonferenz verlautbart. Viel Hype gab es nach der Nominierung von El Mala um dessen Person und vor allem eine Frage dominierte die Berichterstattung: Ist es nicht noch zu früh, um den Shootingstar des 1. FC Köln für ein Länderspiel zu nominieren? Und die Frage ist durchaus berechtigt: Werden junge Spieler heutzutage zu schnell in die Nationalmannschaft berufen?

U21: Lennart Karl und Said El Mala! Di Salvo verrät Torgeheimnis

Bundestrainer Nagelsmann hatte auf die Frage in der Pressekonferenz eine ganz nüchterne Antwort und entschärfte die Situation rund um den 19-Jährigen: "Ein Hypen ist nicht gesund und der Spieler muss klar die Kommunikation verstehen, warum er hier ist und was seine Aufgabe ist."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

El Mala und Karl: Die WM 2026 könnte eine schlechte Auswirkung auf die Zukunft haben Durch die Nominierung von El Mala stellt sich natürlich die Frage, wie sehr eine WM-Teilnahme einer der zwei Youngster (oder sogar von beiden) die Teamdynamik in der Nachwuchself vor der so wichtigen U21-Europameisterschaft im Jahr 2027 beeinträchtigen würde. Nicht nur birgt ein Turnier im Sommer nach einer langen Saison ein weiteres Verletzungsrisiko, sondern könnte bei so jungen Spielern auch zu einem Wechsel der Prioritäten führen. Man stelle sich ein Szenario vor, wo sowohl El Mala als auch Karl in einem K.-o.-Spiel auf dem Platz stehen und so vor einem Millionenpublikum um die wichtigste Trophäe der Fußballwelt spielen. Wie soll ein nicht einmal 21-Jähriger danach wieder Lust auf ein Nachwuchsturnier haben? Und genau das ist nun der Job von Antonio Di Salvo. Eine Wiederholung einer Situation wie bei Florian Wirtz muss dringend abgewendet werden. Gerade einmal sechs Einsätze hatte der Liverpool-Spieler unter Stefan Kuntz, bevor er bereits erste A-Nationalmannschaftsluft schnuppern durfte und nie mehr einen Einsatz für die U21 absolvierte.