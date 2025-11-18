Die deutsche U21 feiert in der EM-Qualifikation den nächsten Sieg. Maßgeblichen Anteil haben die beiden Super-Youngster Lennart Karl und Said El Mala. Vorlage Said El Mala, nächster Treffer Lennart Karl: Dank ihrer beiden Shootingstars haben die deutschen U21-Fußballer die direkte EM-Qualifikation weiter in der eigenen Hand. In Georgien gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo den wichtigen Härtetest zum Jahresabschluss mit 2:0 (1:0) und bleibt Tabellenführer Griechenland in der Gruppe F auf den Fersen. Der Rückstand beträgt zur Halbzeit der Qualifikation weiter drei Punkte. Gegen einen tiefstehenden Gegner brauchte es eine Kombination der beiden Jüngsten im Team, um den Knoten zu lösen. Rückkehrer El Mala (19) vom 1. FC Köln verlängerte einen Eckball mit dem Kopf, am zweiten Pfosten musste Karl (17/FC Bayern) nur noch einschieben (45.+2). "Das war schon so abgesprochen", sagte El Mala bei Sat.1: "Ich bin eigentlich gar nicht dafür gemacht, mit dem Kopf die Bälle zu verlängern, aber heute hat es geklappt. Ich bin glücklich darüber." U21: Said El Mala auf Lennart Karl! Unser Traum-Duo schlägt zu Bereits am Freitag gegen Malta (6:0) hatte Karl bei seinem Debüt doppelt getroffen, El Mala hatte da noch bei der A-Nationalmannschaft beim 2:0 in Luxemburg 90 Minuten auf der Bank gesessen. Nicoló Tresoldi (FC Brügge) sorgte vor 2929 Zuschauern in Tiflis für die Entscheidung (58.).

Di Salvo zur Ausgangslage: "Müssen Hausaufgaben machen" "Wir müssen jedes Spiel gewinnen und unsere Hausaufgaben machen", foderte Di Salvo vor dem Spiel bei Sat.1 mit Blick auf die Tabelle, in der die Griechen nach dem 4:0-Sieg gegen Nordirland am frühen Nachmittag sogar auf sechs Punkte enteilt waren. El Mala rückte nach seinem Intermezzo bei Budestrainer Julian Nagelsmann gleich wieder in die Startelf, sollte laut Di Salvo sein "Hochgefühl" mitnehmen. Das gelang. Der Augsburger Mert Kömür per Seitfallzieher (14.), Tresoldi per Kopf an den Pfosten (25.) und Union Berlins Aljoscha Kemlein (26.) ließen auf Flanke des Kölner Shootingstars noch die Führung liegen, ehe Karl nach einem Eckball von Bayern-Teamkollege Tom Bischof und der Verlängerung von El Mala goldrichtig stand.

