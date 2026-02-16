Der Negativlauf des FC Barcelona setzt sich fort. Nach der Pokal-Schmach verlor das Team von Hansi Flick auch in der Liga und muss die Tabellenführung abgeben.

Der FC Barcelona hat binnen weniger Tage den nächsten herben Dämpfer für seine Titelambitionen hinnehmen müssen. Vier Tage nach der historischen Pokal-Schmach bei Atlético Madrid (0:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in einem wilden katalanischen Derby beim FC Girona mit 1:2 (0:0) und verlor damit die Tabellenführung in Spaniens La Liga an Real Madrid.

Im Duell zwischen dem Stamm- und dem Leih-Verein von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der weiterhin langfristig verletzt ausfällt, sorgte Pau Cubarsi (59.) für die Gästeführung, die Thomas Lemar (61.) postwendend egalisierte. Fran Beltran (86.) drehte das Spiel für Girona in der Schlussphase. Die Gastgeber kassierten spät in der Nachspielzeit einen Platzverweis, Joel Roca sah nach rüdem Foul Rot (90.+9).