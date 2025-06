Bislang steht Fußball in den USA noch im Schatten anderer Sportarten wie American Football. FIFA-Präsident Gianni Infantino glaubt aber, dass sich das bald ändern wird. Aktuell und im kommenden Jahr erhält der Fußball in den USA seine große Bühne. Derzeit findet dort die FIFA Klub-WM statt, 2026 ist die "richtige" WM in Nordamerika zu Gast. Eine gute Gelegenheit, den Sport dort populärer zu machen. Denn auch wenn das generelle Interesse am Fußball in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, so steht der Sport mit dem runden Leder weiterhin klar im Schatten des American Football. Stattdessen kämpft der Fußball mit der NHL, der MLB und der NBA um Aufmerksamkeit. FIFA Klub-WM 2025 live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App Doch FIFA-Präsident Gianni Infantino ist davon überzeugt, dass sich dieser Zustand bald ändern wird - und gibt eine gewagte Prognose ab. Der Schweizer rechnet damit, dass Fußball "der Nummer-1-Sport hier in Amerika" sein werde, sagte er beim "Fanatics Fest" in New York City. Musiala verletzt? Gute Nachrichten am Sonntag

Darum blieb die BVB-Bank gegen Mamelodi leer Die Major League Soccer werde demnach "in drei bis vier, maximal fünf Jahren top, top, top sein. Eine der besten Ligen der Welt, ganz sicher. Und ich kann auch sagen, warum - weil ich jetzt hier bin", so der 55-Jährige.

Anzeige

Anzeige

Nur acht Prozent der Sportbesucher wählen Fußball Dem jährlichen Bericht von "Two Circles" zufolge lag Fußball im Jahr 2024 in Sachen Besucherzahlen an vierter Stelle unter den Sportarten in den USA. Demnach hätten sich acht Prozent der insgesamt 292 Millionen Zuschauer in den Stadien und Arenen für ein Fußballspiel entschieden. Das ist zwar ein Prozentpunkt mehr als beim Eishockey, aber deutlich hinter Baseball (35 Prozent), Basketball (22 Prozent) und Football (20 Prozent). Bei den TV-Zuschauern wiederum ist Football klar vorne.

Anzeige

Anzeige

Internationale Transfergerüchte: Robert Lewandowski vor Wechsel nach Saudi-Arabien? 1 / 13 © 2025 Getty Images Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Verbringt Robert Lewandowski seinen Karriereabend in Saudi-Arabien? Wie die Zeitung "Al-Riyadiyah" berichtet, plant der 36-Jährige nach seinem Vertragsende beim FC Barcelona im Sommer 2026 den Schritt in die Wüste. Der frühere Bayern-Stürmer haben den Wunsch intern bereits selbst hinterlegt. Seine Berateragentur habe dem Bericht zufolge auch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Barcelona initiiert. © IMAGO/Marco Canoniero Paul Pogba (vereinslos)

Im Buhlen um Paul Pogba steigt nun wohl neben der AS Monaco noch ein weiterer Verein ein. Laut dem französischen Portal "Foot Mercato" hat der Mittelfeldspieler Interesse aus Saudi-Arabien geweckt. Demnach bemüht sich Al-Ittihad um die Dienste des Franzosen. Der Meister der Saudi Pro League soll bereits im Kontakt mit Pogba stehen, der seit November 2024 vereinslos ist. Intern herrscht aber wohl noch Uneinigkeit über einen Transfer bei dem Wüsten-Klub. © 2025 Getty Images Jadon Sancho (Manchester United)

Nach der Leihe zu Chelsea wird Jadon Sancho im Sommer 2025 zu seinem Stammverein Manchester United zurückkehren. Allerdings baut wohl auch United-Coach Ruben Amorim nicht auf ihn. Ein Ausweg scheint aber schon gefunden, laut "Sky Italia" soll sich Sancho mit dem amtierenden Meister SSC Neapel auf einen Vertrag geeinigt haben. Allerdings verlangt ManUtd ... © 2025 Getty Images Jadon Sancho (Manchester United)

... für den noch bis 2026 gebundenen Sancho wohl 25 Millionen Euro Ablöse. Dem Bericht nach könnte Neapel daher möglicherweise auf Alternativkandidat Dan Ndoye aus Bologna umschwenken, sollte ManUtd den Italienern nicht in Sachen Ablöse entgegenkommen. © 2025 Getty Images Ibrahima Konate (FC Liverpool)

Bei Real Madrid laufen laut "Marca" schon die Kaderplanungen für den Sommer 2026. Demnach sollen die "Königlichen" für diesen Zeitpunkt die Verpflichtung des aktuellen Liverpool-Stars Ibrahima Konate erwägen. Der Ex-Leipziger wäre 2026 ablösefrei. Zuletzt trug der 1,94 Meter große Innenverteidiger einen wesentlichen Teil zum souveränen Titelgewinn Liverpools in der Premier League bei (31 Einsätze, ein Tor, zwei Vorlagen). © IMAGO/NurPhoto Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen soll laut dem türkischen Portal "Fanatik" vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul stehen. Er gehört bei den Katalanen zu den Großverdienern und hat einen Vertrag bis 2028. Daher soll "Barca" zu einem Verkauf bereit sein. "Gala" bräuchte ein Entgegenkommen bei der Ablösesumme und hofft gar auf einen ablösefreien Transfer ... © IMAGO/ZUMA Press Wire Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

... In der türkischen Hauptstadt baut man derzeit eine sehr schlagkräftige Truppe zusammen, die einen Star wie ter Stegen von einem Wechsel überzeugen könnte. Zuletzt hat man Leroy Sane ablösefrei verpflichtet. Eine Weiterbeschäftigung von Victor Osimhen nach Leihende steht auch im Raum. Ob sich die Vereine über die Modalitäten einig werden, bleibt abzuwarten. Der Torhüter soll sich laut dem Bericht schon mit den Türken einig sein. © 2025 Getty Images Jack Grealish (Manchester City)

Bei Manchester City gilt der bei Pep Guardiola wohl in Ungnade gefallene Jack Grealish als möglicher Verkaufskandidat. Laut "Daily Mail" könnte der Engländer nun im Sommer 2025 möglicherweise in Liverpool landen. Demnach prüft der FC Everton die Möglichkeit, Grealish zu verpflichten. Da der 29-Jährige aber bei City 300.000 Pfund pro Woche kassiert, dürfte für Everton nur ein Leihdeal realistisch sein. Da zuletzt ... © 2025 Getty Images Jack Grealish (Manchester City)

... auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel für ein Comeback von Grealish bei den "Three Lions" regelmäßige Spielpraxis zur Voraussetzung machte, sucht der Offensivstar nun wohl außerhalb von ManCity eine Lösung für den Sommer. Zuletzt wurde er von Guardiola bereits aus dem City-Aufgebot für die FIFA Klub-WM in den USA gestrichen. Grealish' Vertrag läuft noch bis 2027. © 2025 Getty Images Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea)

Wie unter anderem Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der FC Arsenal kurz vor der Verpflichtung von Torhüter Kepa Arrizabalaga stehen. Demnach dürfte die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet knapp sechs Millionen Euro bald aktiviert werden, um den Spanier von Chelsea zu den "Gunners" zu holen. Zuletzt war Kepa ... © 2025 Getty Images Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea)

... innerhalb Englands an den AFC Bournemouth verliehen, nachdem der immer noch teuerste Torhüter der Welt bei Chelsea seinen Stammplatz verloren hatte und anschließend komplett aussortiert wurde. Die "Blues" zahlten 2018 die Torhüter-Rekordablöse von 80 Millionen Euro für den Basken an Athletic Bilbao. Bei Chelsea hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. © 2025 Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Nationalspieler Niclas Füllkrug soll laut "Gazzetta dello Sport" im Visier von Juventus Turin sein. Der italienische Topklub erwägt dem Bericht nach eine Leihe des 32-Jährigen, der in seinem ersten Jahr bei West Ham United mit Verletzungen zu kämpfen hatte und daher in der Premier League nur auf 877 Einsatzminuten kam (drei Tore). Füllkrugs Vertrag bei den Londonern läuft noch bis 2028. © IMAGO/RHR-Foto Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Im Champions-League-Finale musste Yann Aurel Bisseck nach acht Minuten vom Feld, nun taucht der Name des deutschen Verteidigers im Zusammenhang mit der Premier League auf. Laut "Inter Live" steht der 24-Jährige auf der Wunschliste von Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Ab 40 Millionen Euro soll Inter wohl bereit sein, sich Angebote anzuhören. Neben den Spurs sollen auch Manchester United und West Ham interessiert sein.

Infantino regte dabei an, in der MLS ein System mit Auf- und Abstieg einzuführen, wie es außerhalb Amerikas nahezu überall praktiziert wird. Dies würde dabei helfen, die besonderen Geschichten des Fußballs zur Geltung zu bringen. Aktuell ist die MLS - wie auch die anderen Profiligen in den USA - eine geschlossene Liga.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen