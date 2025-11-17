Anzeige
U21-EM-Qualifikation: DFB-Startelf für Trainer Di Salvo mit El Mala und Karl "vorstellbar"

Das Duo Lennart Karl und Said El Mala könnten beim deutschen U21-Spiel gegen Georgien direkt starten.

U21-Trainer Antonio Di Salvo könnte zum Jahresabschluss von Beginn an auf das Duo Lennart Karl und Said El Mala setzen.

"Der eine rechts, der andere links. Das ist durchaus vorstellbar. Lasst euch überraschen", sagte der 46-Jährige vor dem wichtigen Härtetest in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr) in Georgien über seine beiden jüngsten Spieler im Kader.

El Mala war am Sonntag von der A-Nationalmannschaft wieder zur DFB-Auswahl gestoßen - und gibt Di Salvo weitere Optionen in der bereits stark besetzten Offensive.

Das Wichtigste in Kürze

  • News und Infos zur U21-EM-Qualifikation

  • U21-EM-Qualifikation: Tabelle

"Ich werde das Training mal abwarten, bei Said schauen, wie er sich fühlt, wie er reinkommt, und dann morgen entscheiden", so Di Salvo.

El Mala und Karl auf Nagelsmann-Liste

El Mala (19) vom 1. FC Köln und Karl (17) vom FC Bayern hatten zuletzt in ihren Vereinen für Furore gesorgt. Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte die beiden zuletzt als Kandidaten für die WM im Sommer.

Während Karl bei seinem U21-Debüt am Freitag gegen Malta (6:0) doppelt traf, saß El Mala beim 2:0 der A-Nationalmannschaft in Luxemburg 90 Minuten auf der Bank und soll nun Spielzeit sammeln.

Di Salvo erwartet in Tiflis einen "sehr unangenehmen Gegner", der beim 0:3 beim makellosen Tabellenführer Griechenland am Freitag nicht sein volles Potenzial habe ausschöpfen können. Und dennoch: "Wir wollen Georgien unser Spiel aufdrücken, dominant sein - und die drei Punkte mitnehmen", so Di Salvo.

Im Tor wird Dennis Seimen von Zweitliga-Spitzenreiter SC Paderborn beginnen, die Arbeitsteilung mit Mio Backhaus (Werder Bremen), der gegen Malta im Tor stand, hatte Di Salvo schon zu Beginn des Lehrgangs kommuniziert. Als Kapitän wird erneut Tom Bischof die Mannschaft auf den Platz führen.

