U21-EM-Qualifikation: DFB-Startelf für Trainer Di Salvo mit El Mala und Karl "vorstellbar"

Das Duo Lennart Karl und Said El Mala könnten beim deutschen U21-Spiel gegen Georgien direkt starten. U21-Trainer Antonio Di Salvo könnte zum Jahresabschluss von Beginn an auf das Duo Lennart Karl und Said El Mala setzen. "Der eine rechts, der andere links. Das ist durchaus vorstellbar. Lasst euch überraschen", sagte der 46-Jährige vor dem wichtigen Härtetest in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr) in Georgien über seine beiden jüngsten Spieler im Kader. U21-EM-Quali live: Georgien vs. Deutschland! Heute ab 17:30 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream oder im kostenlosen SAT.1-Stream auf Joyn El Mala war am Sonntag von der A-Nationalmannschaft wieder zur DFB-Auswahl gestoßen - und gibt Di Salvo weitere Optionen in der bereits stark besetzten Offensive.

"Ich werde das Training mal abwarten, bei Said schauen, wie er sich fühlt, wie er reinkommt, und dann morgen entscheiden", so Di Salvo.

