U21 live im TV und im Stream auf joyn

EM-Qualifikation der U21: Deutschland startet ohne festen Kapitän und Torhüter

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 22:20 Uhr
  • SID

Der Finalist der vergangenen EM-Endrunde geht mit einigen Fragezeichen in die Qualifikation für die Titelkämpfe in zwei Jahren.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht ohne festen Kapitän und ohne eine klare Nummer eins im Tor in die Qualifikation zur EM 2027. Die Kapitänsfrage sei für ihn "nicht so klar wie noch vor zwei oder vier Jahren", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag. Es gebe "viele Kandidaten, bei denen aber keiner auf den ersten Blick hervorsticht".

Di Salvos Team hat sich für den langen Weg zur EM in Serbien und Albanien fast komplett neu aufgestellt, gleich zehn neue Spieler gehören zum Aufgebot. "Deswegen kann es auch gut sein, dass ich immer wieder den Kapitän wechsle, um dann irgendwann im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür zu bekommen, wer der richtige Kapitän sein kann", sagte der Trainer.

Konkurrenzkampf im Tor völlig offen

Ähnliches gelte für die Position des Torhüters, für die Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (FC Burnley) infrage kommen. "Dadurch, dass keiner von ihnen schon bei uns dabei war, ist es ein offenes Rennen. Am Anfang ist es schon eher so, dass es auch ein wenig nach Gefühl geht", sagte der DFB-Trainer.

Auf das neu zusammengestellte Team wartet zunächst am Freitag (18 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) ein Test beim kommenden EM-Gastgeber Albanien, ehe vier Tage später in Rostock gegen Lettland (20:30 Uhr live auf Sat.1, Joyn, ran.de und in der ran-App) die EM-Qualifikation beginnt.

U21 - Shkodran Mustafis Aufgabe: "Er kümmert sich um Defensive!"

Weitere Gegner sind dort Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta. "Natürlich sind wir der Favorit, und das wissen wir auch. Diese Aufgabe nehmen wir auch gerne an. Trotzdem ist es eine Gruppe, die sehr unangenehm ist", sagte Di Salvo.

