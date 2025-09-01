EM-Qualifikation der U21: Deutschland startet ohne festen Kapitän und Torhüter

Der Finalist der vergangenen EM-Endrunde geht mit einigen Fragezeichen in die Qualifikation für die Titelkämpfe in zwei Jahren.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht ohne festen Kapitän und ohne eine klare Nummer eins im Tor in die Qualifikation zur EM 2027. Die Kapitänsfrage sei für ihn "nicht so klar wie noch vor zwei oder vier Jahren", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag. Es gebe "viele Kandidaten, bei denen aber keiner auf den ersten Blick hervorsticht".

Di Salvos Team hat sich für den langen Weg zur EM in Serbien und Albanien fast komplett neu aufgestellt, gleich zehn neue Spieler gehören zum Aufgebot. "Deswegen kann es auch gut sein, dass ich immer wieder den Kapitän wechsle, um dann irgendwann im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür zu bekommen, wer der richtige Kapitän sein kann", sagte der Trainer.