U21-EM 2025: Nick Woltemade enttäuscht nach Bayern-Gerüchten  - Final-Noten der DFB-Youngster

Die deutsche U21-Nationalmannschaft verpasst in einem dramatischen Finale gegen England den vierten Titel. ran benotet die Spieler des Teams von Trainer Antonio Di Salvo. Aus Bratislava berichtet Tobias Hlusiak Die U21-EM 2025 (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) ist beendet und hat einen verdienten Sieger gefunden. Im Finale setzt sich England mit 3:2 nach Verlängerung gegen Deutschland durch und ist damit zum vierten Mal U21-Europameister. Dagegen verpasst der DFB-Nachwuchs seinen vierten Titel, obwohl das Team zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aufholt. ran zeigt die Noten in der Einzelkritik der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Noah Atubolu Direkt vor dem Rückstand mit Monster-Save gegen Hutchinson (5.), beim Nachschuss von Elliott aber machtlos. Sieht beim zweiten Gegentor nicht gut aus, weil er den Ball durch die Beine bekommt. Hält Deutschland danach mit einigen guten Aktionen im Spiel, bis er schließlich zum dritten Mal hinter sich greifen muss (92.). ran-Note: 3

Nnamdi Collins Hat Aktien am frühen 0:1, weil er den Ball in den Fuß von Elliott spitzelt, anstatt ihn klarer zu klären. Auch beim zweiten Gegentor will der Frankfurter retten, lässt aber seinen Gegenspieler Hutchinson allein, der trifft. Insgesamt lange klar unterlegen im Duell auf seiner rechten Abwehrseite. Entscheidend am Ende sein Stellungsfehler vor dem 2:3. ran-Note: 5

Tim Oermann Ersetzt den verletzten Rosenfelder, wie schon im Halbfinale. Der Neu-Grazer rückt vor dem 0:2 raus, gewinnt aber den Zweikampf nicht. So beginnt die Fehlerkette, die zum Tor führt. Über die gesamte Spieldauer mit Schwierigkeiten und nicht so stabil, wie in seinen Einsätzen zuvor. Geht zur zweiten Halbzeit der Verlängerung vom Feld. ran-Note: 4

Bright Arrey-Mbi Der Abwehrchef hat viel Arbeit, weil zunächst ständig Engländer frei auf seine Kette zurennen. Nicht immer glücklich im Stellungsspiel, dafür gewohnt robust in den Zweikämpfen. All sein Engagement kann das Ruder dennoch nicht herumreißen. ran-Note: 3

Nathaniel Brown Nicht sein stärkstes Spiel bei diesem Turnier. Der Frankfurter steigert sich aber über die Matchdauer, weil er über den Kampf seinen Rhythmus findet. Fünf Minuten vor Schluss muss er völlig fertig ausgewechselt werden. ran-Note: 3

Eric Martel In der Anfangsphase stimmt die Absprache mit Nebenmann Reitz oft nicht. So entstehen große Löcher im Mittelfeld. Die Engländer stoßen immer wieder hinein. Weiß sich oft nur per Foul zu helfen. Für eins davon sieht er Gelb (37.). Nach der Pause etwas verbessert, aber bei Weitem nicht so stark wie schon gesehen bei diesem Turnier. ran-Note: 4

Rocco Reitz Lange ohne Schlüssel zu diesem Spiel - offensiv wie defensiv. Hat gegen die starke Raumaufteilung der Engländer zu selten die wirklich zündende Idee. Bei Kontern zu oft nicht rechtzeitig im gefährlichen Raum. Nach dem Anschlusstreffer strafft er sich und hat einige ganz starke Aktionen im Gegenpressing. Unter dem Strich aber zu durchwachsen. ran-Note: 4

Brajan Gruda Findet nicht die Räume, die sich ihm nach der Einwechslung im Halbfinale boten. Hat deswegen kaum Aktionen. Reibt sich zudem in Zweikämpfen auf. Kein besonders auffälliges Spiel des Super-Technikers, der immerhin defensiv gut mitmacht. ran-Note: 4

Nick Woltemade Wird von den Engländern hart bearbeitet. Das macht ihm zu schaffen. Genau wie das Spiel seiner Kollegen. Der Stuttgarter hadert viel. Ganz aus dem Spiel nehmen kann man den 23-Jährigen dennoch nicht. Allerdings bleibt er diesmal ohne die herausragende Aktion, die man von ihm fast schon gewohnt ist. ran-Note: 4

Paul Nebel Macht zu Beginn eigentlich gar nichts richtig. Einige Fehlpässe und schläfrige Rückwärtsbewegung prägen das Spiel des Mainzers. Kurz vor der Pause erinnert er sich an seine Stärken, tanzt zwei Engländer aus und serviert maßgenau Weipers Tor. Das weckt ihn auf. Viel besser nach der Pause. Traumtor in den Winkel (61.) zum Ausgleich, knapp vorbei (84.). In der Nachspielzeit wird er um ein Haar zum Helden - Latte. ran-Note: 2

Nelson Weiper Klärt in der von Nervosität geprägten Anfangsphase einen Flankenball in die Mitte. Die folgende Großchance vergeben die Engländer. Vorne lange ohne jegliche Aktion. Seine erste ist ein Kopfball, der weit drüber segelt (33.). Kurz später verdaddelt er den Ball nach Fehler des englischen Keepers Beadle. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte urplötzlich mit dem Kopf da - sein vierter Turniertreffer. Geht kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgepumpt runter. ran-Note: 3

Ansgar Knauff (ab 73. Minute) Kommt für Gruda in die Partie und soll mehr Dynamik und Tempo bringen. Das gelingt ihm nur bedingt. Kann sich nicht oft genug durchsetzen. Wenn ihm das gelingt, fehlt Genauigkeit beim letzten Ball. ran-Note: 4

Merlin Röhl (ab 80. Minute) Der Freiburger ersetzt in der Schlussphase Weiper und orientiert sich neben Woltemade in die Spitze. Hat einige gute Momente, allerdings fehlt meistens der eine Tick. Wie bei seinem Knaller an die Latte in der 120. Minute. Ein Heartbreaker. ran-Note: 3

Lukas Ullrich (ab 86. Minute) Als Brown auf der linken Abwehrseite keine Kraft mehr hat, kommt der Gladbacher und übernimmt dessen Rolle. Kommt allerdings nicht gut rein, weil er seinen Flügel vor dem dritten Gegentreffer (92.) zu offen lässt. ran-Note: 3

Nicolo Tresoldi (ab 98. Minute) Als die Engländer wieder führen, wird Deutschland offensiver. Der Stürmer von Hannover 96 ersetzt Kapitän Eric Martel. Wird vorne drin trotz einiger Flanken nicht mehr gefunden. ran-Note: 4

Paul Wanner (ab 106. Minute) Soll in der absoluten Schlussphase nochmal Kreativität bringen. Bemüht, aber unglücklich in seinen Aktionen. ran-Note: ohne Bewertung