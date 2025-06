U21-EM - Nick Woltemade: Wie viel Einfluss hatte der Bayern-Trubel?

Sechs waren es, mit denen er Torschützenkönig wurde. Wie sehr Woltemade an der Pleite zu knabbern hat, deutete sein äußerst reservierter Blick bei der Übergabe des Goldenen Schuhs nicht nur an.

U21-Trainer Antonio Di Salvo räumte nach der dramatischen Niederlage im Finale gegen England (2:3 nach Verlängerung) ein, dass Woltemade omnipräsent gewesen sei, "aber schon deswegen, weil er so viele Tore gemacht hat".

Es wurde in den vergangenen Tagen ja auch schon genug geredet. Über ihn, über seine Leistungen, seine Stärken, seine Tore. Über seinen großen Traum, mit der U21 den Titel zu holen. Shootingstar hier, "Woltemessi" da.

Das Wichtigste in Kürze

Doch dass der Trubel um seinen Top-Torjäger für die Pleite im Endspiel gesorgt hat, wollte Di Salvo trotzdem so nicht stehen lassen.

Das stimmt. Und es ist auch zu einfach, die Pleite alleine an Woltemade und einer brodelnden Gerüchteküche festzumachen. Die äußerst schwache erste Halbzeit mag auch an der Nervosität gelegen haben, und natürlich auch an starken Engländern.

Und später war das deutsche Team wieder im Spiel, hätte in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit beim Lattenschuss von Nebel den Titel festmachen oder in der Nachspielzeit der Verlängerung durch Merlin Röhl (wieder an die Latte) ausgleichen können.

Das war schlicht Pech.