U21-EM - Transfergerüchte! Wohin die Turniertalente wechseln könnten: Woltemade, Elliott, Hato

Deutschland

Nick Woltemade © IMAGO/DeFodi Images

Nick Woltemade (VfB Stuttgart): Bis Sommer 2028 steht Nick Woltemade noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Laut "Bild" darf der 23-Jährige den Verein für 60 Millionen Euro verlassen. Die Stuttgarter sollen zudem an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer gebastelt, Woltemade aber eine Verlängerung abgelehnt haben. Sportdirektor Christoph Freund hat das Interesse des FC Bayern an U21-Shootingstar Nick Woltemade bereits bestätigt. Nun berichtet "Sky", dass sich die Münchner mit Woltemade sogar schon einig sein sollen. Doch droht dem Rekordmeister offenbar Konkurrenz von einem europäischen Top-Team. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, beobachtet auch Real Madrid den 1,98 Meter großen Stürmer "ganz genau". Laut der "Bild" will Woltemade aber wohl zum FC Bayern.

Paul Wanner (FC Bayern München): Der 19-jährige Paul Wanner vom FC Bayern München, der zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, ist beim VfB Stuttgart laut "Bild" auf dem Radar. Die Schwaben sind auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für Enzo Millot, der wohl mit einem Abgang kokettiert. Noah Atubolu (SC Freiburg): Der 23 Jahre alte Keeper des SC Freiburg parierte sich vor allem im Halbfinale der U21-EM 2025 gegen Frankreich ins Rampenlicht. Doch bereits vorher gab es Interesse am deutschen Torwart. Laut "Calciomercato" gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der AC Mailand und denen der Breisgauer. Die "Rossoneri" wollen Atubolu wohl als perspektivischen Nachfolger des französischen Schlussmanns Mike Maignan. Der 29-Jährige hat in Mailand nur einen Vertrag bis 2026 und liebäugelt wohl mit einem Wechsel. Auch West Ham United scheint an Atubolu interessiert. Ein erstes Angebot gibt es demnach aber noch nicht. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Eric Martel (1. FC Köln): Die "Sport Bild" berichtet, dass der U21-Kapitän im Fokus des SC Freiburg stehen soll. Dessen Vertrag bei den Kölnern endet 2026. Er soll für eine Ablöse ab fünf Millionen Euro den "Effzeh" verlassen dürfen. Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05): Der Stürmer ist laut "Sky" auf dem Zettel von Como 1907. Die Italiener beobachten demnach Weiper schon länger und sollen im Kontakt mit den Mainzern stehen. Doch der FSV sieht keine Not darin, Weiper zu verkaufen, außer es gäbe ein unschlagbares Angebot.

England

Harvey Elliott © IMAGO/Branislav Racko

Harvey Elliott (FC Liverpool): Der Halbfinal-Held Englands ist offenbar im Fokus von Bayer 04 Leverkusen. Wie Liverpool-Kollege Jarell Quansah soll auch er eine Lücke füllen - die von Florian Wirtz, welcher bei den "Reds" unterschrieben hat. So berichtet "Sky". Es soll um eine Ablöse von über 20 Millionen Euro gehen. Auch Borussia Dortmund soll vages Interesse haben. Jarell Quansah (FC Liverpool): Bayer 04 Leverkusen hat offenbar einen Nachfolger für Jonathan Tah an Land ziehen können. Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel von Quansah vom FC Liverpool zum Vizemeister schon klar. Dem Transfer-Experten zufolge haben sich die Teams auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 35 Millionen Euro plus 5,8 Millionen Euro an Bonus-Zahlungen geeinigt. Weiter erwähnt der Italiener, dass sich die Reds eine Rückkaufklausel für den 22 Jahre alten Innenverteidiger gesichert haben. Über deren Höhe ist jedoch nichts bekannt. Der "Kicker" und "The Athletic" schrieben, dass der Deal kurz bevorstehen soll. Jedoch sei noch etwas Geduld gefragt, bis der Medizincheck stattfinden könne. Quansah steht mit England im Finale der U21-EM. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran James McAtee (Manchester City): Auch McAtee steht nach Informationen von "Bild" und "Sky Sport" auf Leverkusens Zettel. Der Offensiv-Künstler ist bei den "Citizens" noch bis 2026 gebunden und sei an einem Wechsel interessiert. Die Ablöse soll hier bei mindestens 30 Millionen Euro plus Boni liegen. Eintracht Frankfurt soll den englischen U21-Spieler ebenfalls beobachten. Omari Hutchinson (Ipswich Town): Der heimliche Star der Engländer. Er verzaubert das Publikum mit seinen Tempo-Dribblings und kreativen Steckpässen. "Mail Sport" berichtet von vielen Vereinen, die sich für Hutchinson interessieren. Darunter sind demnach der FC Everton, der FC Brentford, West Ham United, der FC Fulham, aber auch Borussia Dortmund.

Frankreich

Thierno Barry © IMAGO/Branislav Racko

Thierno Barry (FC Villarreal): Der FC Everton forciert laut Transfer-Experte Matteo Moretto einen Transfer des französischen U21-Stürmers. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2024 für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach Spanien. Dort erzielte er prompt elf Tore und bereitete vier vor - in 35 LaLiga-Spielen. Dem Vernehmen nach hat Barry eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro. Everton soll versuchen, den Preis noch zu drücken. Lucien Agoume (FC Sevilla): Der zentrale Mittelfeldspieler soll von mehreren spanischen, französischen und englischen Vereinen beobachtet werden. Aber auch Borussia Dortmund soll laut "Tuttomercato.web" Interesse zeigen. Der 23-Jährige ist beim FC Sevilla Stammspieler und soll trotz der Bellingham-Verpflichtung ein Thema beim BVB sein. Ismael Doukoure (RC Straßburg): Der FC Chelsea gilt als Favorit auf einen Doukoure-Deal! Auch weil der Besitzer des RC Straßburg und der Besitzer des FC Chelsea ein und dieselbe Person sind: Todd Boehly. Nach Informationen von "L'Equipe" möchte der Londoner Verein den variabel einsetzbaren Defensiv-Akteur in diesem Sommer holen. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Andy Diouf (RC Lens): Der nächste Spieler auf dem Leverkusen-Zettel! "FootMercato" berichtet, dass der Mittelfeldspieler in das Portfolio der "Werkself" passen würde. Diouf hat jedoch noch einen Dreijahresvertrag in Lens. Laut einer angeblichen Klausel dürfte er den Verein im Sommer verlassen, da die Qualifikation für das internationale Geschäft verpasst wurde. Wie hoch die Klausel liegt, ist nicht bekannt. Real Betis Sevilla und Crystal Palace sollen am 22-jährigen Mittelfeldspieler ebenfalls dran sein. Castello Lukeba (RB Leipzig): Bei Frankreichs U21 war Lukeba über das Turnier hinweg in der Innenverteidigung gesetzt. Der RB-Spieler überzeugte und ist laut englischen Medien ein Transfer-Kandidat für den FC Liverpool. Sein Kontrakt läuft noch bis 2029. Günstig wäre er definitiv nicht zu haben. Nathan Zeze (FC Nantes): Der Innenverteidiger durfte nur an einem Spiel der U21-EM partizipieren. Beim 4:1-Sieg über Polen in der Gruppe traf der 1,90-Meter-Hüne sogar. Der 19-Jährige ist bis 2028 an Nantes gebunden. Doch der VfL Wolfsburg soll trotzdem einen Versuch wagen, Zeze von einem Wechsel zu überzeugen. Auch Lazio Rom ist in das Rennen um Zeze eingestiegen, berichten französische Medien. Kiliann Sildillia (SC Freiburg): Die Interessenten-Liste am Außenverteidiger ist lang. Atletico Madrid, Stade Rennes, Aston Villa, Manchester City, FC Liverpool und Brighton & Hove Albion stehen offenbar Schlange. Der 23-jährige ist noch ein Jahr an die Breisgauer gebunden. Ein konkretes Angebot ist bislang wohl nicht eingetrudelt.

Niederlande

Jorrel Hato © IMAGO/Pro Shots

Jorrel Hato (Ajax Amsterdam): Die niederländische Nationalmannschaft schied im Halbfinale nach langem Kampf gegen England aus. Hato war im Turnier einer der besten Defensivspieler. Der FC Chelsea scheint sich für den Innenverteidiger zu interessieren. Laut englischen Medien würde eine Ablöse bei über 40 Millionen Euro liegen. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Antoni Milambo (Feyenoord Rotterdam): Der zentrale Mittelfeldspieler war einer der Leistungsträger von "Jong Oranje". Eine Spur führt laut niederländischen Portalen nach England. Der FC Brentford möchte Milambo offenbar verpflichten. Rotterdam soll eine Ablöse von 25 Millionen Euro anstreben.

Portugal

Tiago Tomas © IMAGO/Branislav Racko

Tiago Tomas (VfL Wolfsburg): Portugiesische Medien spekulieren einen Abgang von Tomas. Auch hier soll Bayer 04 Leverkusen seine Finger im Spiel haben. Im Tomas-Kontrakt soll es eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro geben. Offenbar wären die "Wölfe" aber auch bereit, den Stürmer für rund 17 Millionen Euro abzugeben.

Spanien

Cristhian Mosquera © IMAGO/Branislav Racko

Cristhian Mosquera (FC Valencia): Stammspieler in der spanischen U21, Stammspieler beim FC Valencia. Der 20-Jährige weckt Begehrlichkeiten. Der "kicker" berichtet von einem Interesse von RB Leipzig. Als Ablöse soll eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro im Raum stehen. Spanische Medien spekulieren gar von 30 Millionen. Der Vertrag des Innenverteidigers geht in Valencia bis 2026. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Raul Moro (Real Valladolid): Spanische Insider berichten von einem Angebot aus den Niederlanden. Ajax Amsterdam würde den 22-Jährigen demnach gerne holen. Der Linksaußen steht bei Real Valladolid bis 2028 unter Vertrag. "De Telegraaf" schreibt von intensiven Verhandlungen. Javi Guerra (FC Valencia): Laut "Sky Sports" sucht die AC Mailand einen Ersatz für den abgewanderten Tijjani Reijnders (Manchester City). Dabei sollen die "Rossoneri" auf Guerra gestoßen sein. Das erste Angebot über rund 20 Millionen Euro inklusive Prämien wurde seitens Valencia jedoch abgelehnt, heißt es. Valencia soll jedoch bereit sein, Guerra ziehen zu lassen, wenn Mailand nochmal deutlich nachbessert.

Italien

Mattia Zanotti © IMAGO/AFLOSPORT

Mattia Zanotti (FC Lugano): Der Schienenspieler flog im Viertelfinale gegen Deutschland spät vom Platz. Doch davon unabhängig zeigte er sein Talent. An Interessenten für den 22-Jährigen mangelt es laut Insider Nico Schira nicht. Der FC Bologna und Sassuolo Calcio beobachten Zanotti offenbar. Sein Marktwert wird von "Transfermarkt" auf 13 Millionen Euro beziffert. Jacopo Fazzini (FC Empoli): Fazzini wurde im Viertelfinale gegen Deutschland zwar erst in der Verlängerung eingewechselt, dennoch weckt der zentrale Mittelfeldspieler Begehrlichkeiten. Der FC Turin ist laut italienischen Medien in der Pole Position für einen Transfer. Aber auch die AC und Inter Mailand sowie die AS Rom beobachten Fazzini anscheinend.

Dänemark

Elias Jelert © IMAGO/Sports Press Photo