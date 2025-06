Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Team noch nicht vor Ort in der Slowakei besucht. Auch im Halbfinale wird dies - wie der DFB auf ran -Nachfrage bestätigte - so bleiben.

Dort trifft man am Mittwoch ( ab 21 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) auf Frankreich.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der der EM in der Slowakei nach drei überzeugenden Siegen in der Gruppenphase und einem Verlängerungs-Drama gegen Italien das Halbfinale erreicht .

"Das ist ein bisschen ein deutsches Phänomen. Jogi Löw wurde als Bundestrainer kritisiert, weil er angeblich nur in Freiburg die Spiele guckt. Bei Jürgen Klinsmann ging das Land ja unter, als er nicht fleißig genug war, bei den Spielen auf der Tribüne zu sitzen. Und und und. An dieser Diskussion möchte ich mich nicht beteiligen", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig bei "Sky".

Rettig: Tuchel und Deschamps auch nicht vor Ort

Vielmehr ist es nach seiner Ansicht eher die Regel und keineswegs die Ausnahme, dass die A-Nationaltrainer nicht in der Slowakei vor Ort sind. Explizit nannte er die Top-Nationen England und Frankreich als Beispiel, die ebenfalls im Halbfinale stehen.

"Ich habe weder Herrn Tuchel noch Herrn Deschamps noch andere Trainer gesehen. Herr Gattuso war da, weil er gerade seinen neuen Job angefangen hat", sagte Rettig über den neuen italienischen Coach, der beim Viertelfinale auf der Tribüne gesessen hatte.

Auch in der Heimat verfolge Nagelsmann die U21 intensiv. "Sie können ganz sicher sein, dass Julian nicht nur großen Anteil nimmt, sondern sich auch mit den Spielen inhaltlich beschäftigt", erklärte Rettig:

"Wir sind in ganz engem Austausch, was die beiden Mannschaften angeht. Rudi Völler hat mit ihm auch noch am Spieltag mehrfach telefoniert. Gehen Sie davon aus, dass ihm schon sehr viel an dem Wohl und Wehe der Mannschaft liegt."