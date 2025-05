U21-EM 2025: Das ist der vorläufige DFB-Kader von Antonio Di Salvo

Welche 25 Spieler im Kader stehen, gab Bundestrainer Antonio Di Salvo auf einer Pressekonferenz bekannt. Da einige seiner Schützlinge mit ihren Klubs bei der Klub-WM in den USA weilen, musste er auf so mancher Position umbauen .

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat sich festgelegt und seinen vorläufigen Kader für die U21-Europameisterschaft in Slowenien bestimmt. ran hat alle Spieler im Überblick.

U21-EM live in Sat.1, auf Joyn und ran.de

Der Kader für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze

SAT.1 überträgt bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl, ProSieben MAXX zeigt ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung und auf ran.de sowie in der ran App sind alle Begegnungen zu sehen. Außerdem überträgt ran Qualifikations- und Testspiele live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App.

Noah Atubolu wird wohl auch in Slowenien das DFB-Tor hüten.

U21-Kader für die Europameisterschaft: Die Abwehr

In der Abwehr setzt der Bundestrainer vor allem auf Qualität aus der Bundesliga. Mit Jamil Siebert ist zudem ein Talent aus der 2. Bundesliga dabei. Bright Arrey-Mbi ist der einzige Abwehrspieler, der nicht in Deutschland kickt. Nathaniel Brown, der sich in diesem Jahr bei Eintracht Frankfurt durchsetzen konnte, ist ebenfalls dabei.