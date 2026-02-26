- Anzeige -
Will nicht für Ghana spielen

WM 2026: DFB-U21-Stürmer Ilyas Ansah sagt ab

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 10:22 Uhr
  • ran.de

Stürmer Ilyas Ansah wird wohl nicht an der WM 2026 teilnehmen. Der ghanaische Verband hatte am U21-Stürmer gebaggert.

Ilyas Ansah bleibt der deutschen U21-Nationalmannschaft vorerst treu.

Der 21-jährige Offensivspieler des 1. FC Union Berlin hat ein Angebot der ghanaischen A-Nationalmannschaft abgelehnt und wird nicht zur WM 2026 fahren.

Die endgültige Entscheidung über seine internationale Zukunft trifft er erst nach der U21-Europameisterschaft 2027.

Ansah fährt nicht zur WM: "Erst mal aufsaugen"

"Ich habe mich entschieden, das ganze Drumherum, das ich gerade bei Union erlebe, erst mal aufzusaugen und weiter für die deutsche U21 zu spielen. Nach Abschluss der U21-Europameisterschaft werde ich mich im nächsten Jahr damit befassen und eine Entscheidung treffen. Stand jetzt fahre ich nicht mit Ghana zur WM“, sagte Ansah der "Bild".

Der gebürtige Lüdenscheider besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft (deutsch und ghanaisch).

In der laufenden Saison hat sich der Angreifer bei Union Berlin stark entwickelt: In 26 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei zwölf Millionen Euro - dreimal so hoch wie noch vor einem Jahr.

Ansah hat bereits sechs Spiele für die deutsche U21 absolviert (ein Tor). Die Qualifikation für die U21-EM 2027 in Albanien und Serbien läuft: Deutschland liegt derzeit auf Rang zwei hinter Griechenland, fünf Partien stehen noch aus, darunter das Rückspiel bei den Griechen am 31. März.

Ghana-Trainer Otto Addo hatte Ansah bereits Ende 2024 als interessanten Kandidaten genannt, als dieser noch beim SC Paderborn spielte. Im November 2025 hatte der ghanaische Verband eine Annäherung bestätigt.

