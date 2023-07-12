Anzeige
U21 live im TV und Stream: Alle Fakten

U21 heute live: EM-Qualifikation und Testspiele - Übertragung im Free-TV & im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 16:25 Uhr
  • ran.de

SAT.1 und Joyn übertragen bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl inklusive Qualifikation, ProSieben MAXX und Joyn zeigen ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung.

Inhalt

2021 begleiteten ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de die deutsche U21-Nationalmannschaft bis zum Europameistertitel. 2023 schied die deutsche Auswahl bereits in der Vorrunde aus - Europameister wurde der englische Fußball-Nachwuchs. Die Engländer verteidigten ihren Titel 2025, Deutschland schaffte es mit Nick Woltemade und Co. aber zum Vize-Europameister.

U21 live: EM, Qualifikation und Testspiele live

Auch die U21-EM 2025 und 2027 werden live im Free-TV in SAT.1 und auf ProSieben MAXX sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen sein.

Wie 2025 gibt es hierbei alle Partien der DFB-Auswahl live in SAT.1 zu sehen, ausgewählte Top-Spiele überträgt ProSieben MAXX, alle Partien des Turniers sehen Fußball-Fans im Livestream auf Joyn.

UEFA-U21-EM: Die nächsten Live-Übertragungen

  • Dienstag, 9. September, 19:50 Uhr: EM-Qualifikation: Deutschland - Lettland live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Die U-Nationalmannschaften live bei ran

Die U21, U20 und U19 live im Free-TV in SAT.1, auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de.

Wir zeigen euch die Qualifikationsspiele zur nächsten U21-Europameisterschaft genauso wie ausgewählte Freundschaftsspiele von U21, U20 und U19.

