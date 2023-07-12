U21 live im TV und Stream: Alle Fakten
U21 heute live: EM-Qualifikation und Testspiele - Übertragung im Free-TV & im kostenlosen Livestream auf Joyn
SAT.1 und Joyn übertragen bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl inklusive Qualifikation, ProSieben MAXX und Joyn zeigen ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung.
2021 begleiteten ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de die deutsche U21-Nationalmannschaft bis zum Europameistertitel. 2023 schied die deutsche Auswahl bereits in der Vorrunde aus - Europameister wurde der englische Fußball-Nachwuchs. Die Engländer verteidigten ihren Titel 2025, Deutschland schaffte es mit Nick Woltemade und Co. aber zum Vize-Europameister.
U21 live: EM, Qualifikation und Testspiele live
Auch die U21-EM 2025 und 2027 werden live im Free-TV in SAT.1 und auf ProSieben MAXX sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen sein.
Wie 2025 gibt es hierbei alle Partien der DFB-Auswahl live in SAT.1 zu sehen, ausgewählte Top-Spiele überträgt ProSieben MAXX, alle Partien des Turniers sehen Fußball-Fans im Livestream auf Joyn.
UEFA-U21-EM: Die nächsten Live-Übertragungen
Die U-Nationalmannschaften live bei ran
Die U21, U20 und U19 live im Free-TV in SAT.1, auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de.
Wir zeigen euch die Qualifikationsspiele zur nächsten U21-Europameisterschaft genauso wie ausgewählte Freundschaftsspiele von U21, U20 und U19.