U21 jetzt live: Deutschland vs. Lettland - Übertragung im Free-TV und kostenlosen Stream

SAT.1 und Joyn übertragen bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl inklusive Qualifikation, ProSieben MAXX und Joyn zeigen ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung.

2021 begleiteten ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de die deutsche U21-Nationalmannschaft bis zum Europameistertitel. 2023 schied die deutsche Auswahl bereits in der Vorrunde aus - Europameister wurde der englische Fußball-Nachwuchs. Die Engländer verteidigten ihren Titel 2025, Deutschland schaffte es mit Nick Woltemade und Co. aber zum Vize-Europameister.

U21 live: EM, Qualifikation und Testspiele live

Auch die U21-EM 2025 und 2027 werden live im Free-TV in SAT.1 und auf ProSieben MAXX sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen sein.

Wie 2025 gibt es hierbei alle Partien der DFB-Auswahl live in SAT.1 zu sehen, ausgewählte Top-Spiele überträgt ProSieben MAXX, alle Partien des Turniers sehen Fußball-Fans im Livestream auf Joyn.