Anzeige
U21 live auf Prosieben, ProSieben mAXX, Joyn und ran.de

U21-EM-Qualifikation: Deutschland vs. Lettland heute live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 16:08 Uhr
  • ran.de

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Lettland. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es am Dienstagabend in Rostock um wichtige Punkte zum Start der EM-Qualifikation.

Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio di Salvo empfängt Lettland und geht dabei als klarer Favorit in die Begegnung im Ostseestadion. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation vertraut di Salvo auf zahlreiche Neulinge im Kreis der U21-Nationalmannschaft.

Anzeige
Anzeige
Di Salvo

Deutschland vs. Lettland am 9.9. ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn

Alle Spiele der U21  kostenlos auf Joyn

Anzeige

Dabei feiert auch auf der Bank ein neues Gesicht seinen Pflichtspiel-Einstand bei der U21. Der frühere Weltmeister Shkodran Mustafi ist neuer Co-Trainer von di Salvo, ersetzt Trainer-Legende Hermann Gerland.

Der 33-jährige Mustafi wurde mit dem DFB im Jahr 2014 in Brasilien Weltmeister und soll nun mithelfen, die deutschen Talente der Zukunft bei der U21 zu formen.

Anzeige

Das Wichtigste zur U21-Nationalmannschaft in Kürze

  • U21: Deutscher Kader ohne Kapitän und Nummer eins - das sind die zehn Debütanten

  • EM-Qualifikation: Deutschlands U21 mit lösbaren Gruppengegnern

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Lettland live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Paarung: Deutschland U21 vs. Lettland U21
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
  • Datum: Dienstag, 9. September 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Ostseestadion (Rostock)

U21 heute live: Deutschland vs. Lettland im Free-TV auf ProSieben

Um 20:15 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben  mit der Vorberichterstattung, um 20:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Anzeige

Deutschlands U21 gegen Lettland heute im Livestream sehen

Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Darüber hinaus könnt ihr die U21-Übertragung von ProSieben auch im kostenfreien Stream über Joyn abrufen.

Anzeige

DFB-U21 vs. Lettland heute live: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt die Partie von Deutschland gegen Lettland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist natürlich auf ran.de und in der ran-App zu finden.

Anzeige

U21: Deutschland vs. Lettland heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Spiel: Deutschland U21 vs. Lettland U21
  • Datum und Uhrzeit: Dienstag, 9. September, 20:30 Uhr
  • Free-TV: ProSieben
  • Livestream: ran.de, ran-App, Joyn
  • Liveticker: ran.de, ran-App
News und Videos zur U21-Nationalmannschaft
imago images 1063320421
News

Tresoldi exklusiv: "Versuche, die neuen Jungs mitzunehmen"

  • 09.09.2025
  • 12:11 Uhr
Di Salvo
News

EM-Quali: U21-Bundestrainer Di Salvo noch in Findungsphase

  • 08.09.2025
  • 18:44 Uhr
imago images 1065829193
News

Mio Backhaus: Deutsche U21 oder Fußball-WM mit Japan?

  • 08.09.2025
  • 14:23 Uhr
Di Salvo
News

U21: Albanien vs. Deutschland heute live im Free-TV, im kostenlosen Livestream und im Ticker - Ergebnis 0:2

  • 05.09.2025
  • 20:04 Uhr
Pejcinovic
News

Die neue U21 des DFB: Werders Nummer 1 und ein Torjäger

  • 05.09.2025
  • 12:00 Uhr
Antonio Di Salvo (r.) im EM-Finale
News

Nach bitterer Finalniederlage: U21 peilt EM und Olympia an

  • 04.09.2025
  • 11:44 Uhr
Di Salvo
News

Zehn Neulinge! Das ist der neue U21-Kader

  • 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
VALENCIENNES - (back row l-r) Germany U21, U 21 goalkeeper Jonas Urbig, Nnamdi Collins of Germany U21, Max Rosenfelder of Germany U21, Nick Woltermade of Germany U21, Hendry Blank of Germany U21, E...
News

U21 - EM-Quali: Deutsche Gegner stehen fest

  • 11.07.2025
  • 15:24 Uhr
Beier fühlt sich in der U21 pudelwohl
News

U21: Folgt auf das Mega-Jahr der EM-Titel?

  • 20.11.2024
  • 14:06 Uhr
October 11, 2024, Regensburg, Bayern, Germany: NICK WOLTEMADE of Germany celebrates after scoring against Bulgaria during their Soccer 2025 Under-21 EURO Qualifying, EM, Europameisterschaft groups ...
News

Deutsche U21 heute live im Free-TV, im Stream und Ticker

  • 15.10.2024
  • 22:34 Uhr