Sollte Marc-Andre ter Stegen kein DFB-Comeback feiern, wäre Manuel Neuer offenbar zu einer Rückkehr bereit. Sagt sein Berater.

Marc-Andre ter Stegen ist laut Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft fest eingeplant. Voraussetzung ist jedoch, dass er regelmäßig spielt.

Aktuell ist ter Stegen wegen seiner Rückenverletzung außer Gefecht gesetzt, allerdings ist er beim FC Barcelona auch nicht mehr die Nummer eins. Es ist also im Moment offen, wie viel Spielpraxis er bei einem Comeback bekommen würde.

Könnte dann Manuel Neuer ins DFB-Tor zurückkehren? Diese Debatte wird immer mal wieder geführt. Das Lager des Ex-Nationalkeepers hatte sich bislang noch nicht zu dem Thema geäußert.

Doch jetzt hat Neuers Berater Thomas Kroth klargestellt, dass der Keeper des FC Bayern theoretisch bereit ist.

"Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung", sagte Kroth im Interview mit der "Frankfurter Rundschau" und der "Wetterauer Zeitung": "Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde - dann wird Manu sicher nicht Nein sagen."

Neuer hatte seine DFB-Karriere nach der Heim-EM 2024 beendet. In Abwesenheit ter Stegens ist Hoffenheims Oliver Baumann die Nummer eins im deutschen Tor.