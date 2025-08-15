Der UEFA Super Cup könnte dem weltweiten Fußballtrend folgen und eine Reform inklusive Ausweitung erfahren. Auch eine Verlegung auf einen anderen Kontinent ist im Gespräch.

Wird der UEFA Super Cup schon bald grundlegend reformiert?

Wie der "Telegraph" berichtet, gibt es bei der UEFA Überlegungen, das traditionelle Spiel zwischen den amtierenden Titelträgern der Champions League und der Europa League umzugestalten.

Demnach steht zur Debatte, den Super Cup auf vier Teams aufzustocken und als Turnier auszutragen. Ein ähnliches Format wird seit Jahren beispielsweise im spanischen Supercup angewandt. Allerdings sei noch unklar, welche Mannschaften die zwei weiteren Plätze besetzen könnten.

Zudem sei eine Verlegung des Wettbewerbs nach Asien oder Nordamerika im Gespräch. In den USA fand jüngst erst die erste Auflage der reformierten FIFA Klub-WM statt, außerdem wird die WM 2026 in Nordamerika ausgetragen.

Der UEFA Super Cup wird seit 1973 nahezu jährlich ausgespielt, zunächst in Hin- und Rückspiel, seit 1998 an einem neutralen Ort. Vor wenigen Tagen sicherte sich Paris Saint-Germain in Udine den Titelgewinn im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur.